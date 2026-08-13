Сколько казахстанцы тратят на подготовку детей к школе: исследование Wildberries

63% казахстанских семей планируют потратить на подготовку одного ребенка к школе от 50 тысяч до 200 тысяч тенге. При этом 55% родителей отмечают рост расходов на школьные товары за год. Такие данные приводит исследовательский центр Wildberries, сообщает Zakon.kz.

По итогам опроса покупателей в странах СНГ, для 91% родителей школьников в Казахстане подготовка к 1 сентября остается важной семейной задачей. К новому учебному году семьи покупают одежду и обувь, канцелярию, учебники, рюкзаки и другие необходимые товары.

Исследовательский центр Wildberries опросил активных покупателей платформы в Казахстане, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Аналитики также сравнили продажи школьных товаров на маркетплейсе в июле-августе 2026 года с аналогичным периодом прошлого года.

От 50 тысяч до 200 тысяч тенге на одного ребенка

Большинство казахстанских семей планируют достаточно существенные расходы на подготовку к школе.

63% респондентов закладывают на одного ребенка от 50 тысяч до 200 тысяч тенге. Еще 27% рассчитывают уложиться в 50 тысяч тенге, тогда как 10% готовы потратить более 200 тысяч тенге.

При этом 55% опрошенных заявили, что по сравнению с прошлым годом расходы на школьные товары увеличились.

Основная часть семейного бюджета уходит на одежду и обувь – на них приходится 34% расходов. Канцелярия и книги занимают 28%, еще 17% тратятся на рюкзаки и аксессуары.

При выборе товаров родители прежде всего учитывают желание самого ребенка – этот фактор назвали 36% участников опроса. Для 25% важны цены и инфляция, а 23% ориентируются на собственный опыт.

Что покупают школьникам казахстанцы

Школьную форму к началу учебного года планируют приобрести 87% родителей. При этом 78% из них отдают предпочтение классическому стилю.

Главным критерием при выборе формы остается удобство – его отметили 55% родителей.

В списках покупок есть и учебная литература. Так, 43% родителей приобретают словари и энциклопедии, а 38% – пособия для углубленного изучения отдельных предметов.

Отдельное направление – товары, связанные с безопасностью детей. Их покупают 54% опрошенных. В эту категорию входят, в частности, умные часы с GPS-трекером и светоотражающие элементы.

Маркетплейсы конкурируют с обычными магазинами

В целом по странам СНГ более 80% родителей планируют закупки к 1 сентября.

Казахстан и Беларусь стали единственными странами в исследовании, где маркетплейсы опережают офлайн-магазины по популярности. В Казахстане этот канал выбирают 68% родителей, в Беларуси – 77%.

При этом традиционные магазины, торговые центры, базары и рынки сохраняют значительную долю покупателей. В Кыргызстане офлайн-покупки выбирают 69% родителей, в Узбекистане – 62%, в Беларуси – 74%. В Армении показатель составляет 49%.

Какие школьные товары стали покупать чаще

Аналитики Wildberries зафиксировали заметный рост спроса на ряд товаров в Казахстане в июле-августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: сгенерировано ИИ

Наиболее значительно выросли продажи спортивной сменной обуви – в 13 раз. Спрос на планшеты увеличился почти в 12 раз, на цветную бумагу – в семь.

В топ-10 также вошли:

настольные наборы канцелярских принадлежностей – рост в шесть раз;

школьные рюкзаки – на 156%;

сменная обувь – на 153%;

пеналы – на 73%;

школьная обувь – на 67%;

учебники – на 35%;

школьная форма – на 10%.

Что чаще покупают в регионах Казахстана

Подготовка к учебному году заметно повлияла и на региональную динамику продаж. Огромный выбор товаров и привычные скидки в преддверии 1 сентября на Wildberries подстегнули активность покупателей во многих областях страны.

Наибольший рост спроса на школьную форму зафиксирован в Байконуре – в шесть раз, а в Улытауской области – на 300%.

Продажи школьной обуви в области Жетысу выросли в семь раз, в Шымкенте – на 370%. Спортивную сменную обувь особенно активно покупали жители Костанайской области – рост составил пять раз.

Заметно вырос спрос и на школьные рюкзаки отечественных предпринимателей. В Северо-Казахстанской области их продажи увеличились в 15 раз, в Костанайской – в 10 раз. В Байконуре рюкзаков купили в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Книги и учебные материалы

Продажи атласов в области Абай выросли в 10 раз. В Акмолинской области спрос на учебники увеличился в 6,3 раза, а в Шымкенте продажи прописей выросли в 7,5 раза.

Дневники чаще всего приобретали жители Астаны – здесь рост спроса составил пять раз.

Фото: pixabay

Канцелярия

Счетный материал для дошкольников стал в шесть раз популярнее в Костанайской области.

В областях Улытау и Абай продажи пеналов выросли в пять раз. Наборы канцелярских принадлежностей особенно востребованы в Жамбылской области – рост составил 300%.

Мамы активнее участвуют в подготовке к школе

Основная нагрузка по подготовке детей к учебному году традиционно приходится на женщин. Согласно исследованию, 94% женщин планируют покупать школьные товары, а 71% из них выбирают для этих покупок маркетплейсы.

При этом 46% мам считают, что с развитием онлайн-торговли собирать ребенка в школу стало проще. Возможность выбирать товары вместе с ребенком, сравнивать предложения и делать покупки онлайн, по данным исследования, помогает родителям учитывать предпочтения школьников и сокращать время на подготовку к 1 сентября.

Данные приведены по результатам исследования исследовательского центра Wildberries среди активных покупателей платформы в Казахстане, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Динамика продаж рассчитана за июль-август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.