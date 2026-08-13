Сколько казахстанцы тратят на подготовку детей к школе: исследование Wildberries
По итогам опроса покупателей в странах СНГ, для 91% родителей школьников в Казахстане подготовка к 1 сентября остается важной семейной задачей. К новому учебному году семьи покупают одежду и обувь, канцелярию, учебники, рюкзаки и другие необходимые товары.
Исследовательский центр Wildberries опросил активных покупателей платформы в Казахстане, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Аналитики также сравнили продажи школьных товаров на маркетплейсе в июле-августе 2026 года с аналогичным периодом прошлого года.
От 50 тысяч до 200 тысяч тенге на одного ребенка
Большинство казахстанских семей планируют достаточно существенные расходы на подготовку к школе.
63% респондентов закладывают на одного ребенка от 50 тысяч до 200 тысяч тенге. Еще 27% рассчитывают уложиться в 50 тысяч тенге, тогда как 10% готовы потратить более 200 тысяч тенге.
При этом 55% опрошенных заявили, что по сравнению с прошлым годом расходы на школьные товары увеличились.
Основная часть семейного бюджета уходит на одежду и обувь – на них приходится 34% расходов. Канцелярия и книги занимают 28%, еще 17% тратятся на рюкзаки и аксессуары.
При выборе товаров родители прежде всего учитывают желание самого ребенка – этот фактор назвали 36% участников опроса. Для 25% важны цены и инфляция, а 23% ориентируются на собственный опыт.
Что покупают школьникам казахстанцы
Школьную форму к началу учебного года планируют приобрести 87% родителей. При этом 78% из них отдают предпочтение классическому стилю.
Главным критерием при выборе формы остается удобство – его отметили 55% родителей.
В списках покупок есть и учебная литература. Так, 43% родителей приобретают словари и энциклопедии, а 38% – пособия для углубленного изучения отдельных предметов.
Отдельное направление – товары, связанные с безопасностью детей. Их покупают 54% опрошенных. В эту категорию входят, в частности, умные часы с GPS-трекером и светоотражающие элементы.
Маркетплейсы конкурируют с обычными магазинами
В целом по странам СНГ более 80% родителей планируют закупки к 1 сентября.
Казахстан и Беларусь стали единственными странами в исследовании, где маркетплейсы опережают офлайн-магазины по популярности. В Казахстане этот канал выбирают 68% родителей, в Беларуси – 77%.
При этом традиционные магазины, торговые центры, базары и рынки сохраняют значительную долю покупателей. В Кыргызстане офлайн-покупки выбирают 69% родителей, в Узбекистане – 62%, в Беларуси – 74%. В Армении показатель составляет 49%.
Какие школьные товары стали покупать чаще
Аналитики Wildberries зафиксировали заметный рост спроса на ряд товаров в Казахстане в июле-августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее значительно выросли продажи спортивной сменной обуви – в 13 раз. Спрос на планшеты увеличился почти в 12 раз, на цветную бумагу – в семь.
В топ-10 также вошли:
- настольные наборы канцелярских принадлежностей – рост в шесть раз;
- школьные рюкзаки – на 156%;
- сменная обувь – на 153%;
- пеналы – на 73%;
- школьная обувь – на 67%;
- учебники – на 35%;
- школьная форма – на 10%.
Что чаще покупают в регионах Казахстана
Подготовка к учебному году заметно повлияла и на региональную динамику продаж. Огромный выбор товаров и привычные скидки в преддверии 1 сентября на Wildberries подстегнули активность покупателей во многих областях страны.
Наибольший рост спроса на школьную форму зафиксирован в Байконуре – в шесть раз, а в Улытауской области – на 300%.
Продажи школьной обуви в области Жетысу выросли в семь раз, в Шымкенте – на 370%. Спортивную сменную обувь особенно активно покупали жители Костанайской области – рост составил пять раз.
Заметно вырос спрос и на школьные рюкзаки отечественных предпринимателей. В Северо-Казахстанской области их продажи увеличились в 15 раз, в Костанайской – в 10 раз. В Байконуре рюкзаков купили в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Книги и учебные материалы
Продажи атласов в области Абай выросли в 10 раз. В Акмолинской области спрос на учебники увеличился в 6,3 раза, а в Шымкенте продажи прописей выросли в 7,5 раза.
Дневники чаще всего приобретали жители Астаны – здесь рост спроса составил пять раз.
Канцелярия
Счетный материал для дошкольников стал в шесть раз популярнее в Костанайской области.
В областях Улытау и Абай продажи пеналов выросли в пять раз. Наборы канцелярских принадлежностей особенно востребованы в Жамбылской области – рост составил 300%.
Мамы активнее участвуют в подготовке к школе
Основная нагрузка по подготовке детей к учебному году традиционно приходится на женщин. Согласно исследованию, 94% женщин планируют покупать школьные товары, а 71% из них выбирают для этих покупок маркетплейсы.
При этом 46% мам считают, что с развитием онлайн-торговли собирать ребенка в школу стало проще. Возможность выбирать товары вместе с ребенком, сравнивать предложения и делать покупки онлайн, по данным исследования, помогает родителям учитывать предпочтения школьников и сокращать время на подготовку к 1 сентября.
Данные приведены по результатам исследования исследовательского центра Wildberries среди активных покупателей платформы в Казахстане, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Динамика продаж рассчитана за июль-август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.