Открытие крупного транспортно-логистического хаба в Алматинской области

В Илийском районе Алматинской области запущен крупный транспортно-логистический центр компании Kusto Logistics. Здесь будут осуществляться прием, хранение, обработка и транспортировка грузов.

На территории площадью более 26,5 гектара создан современный мультимодальный комплекс, включающий железнодорожную инфраструктуру, контейнерную площадку, два склада, места погрузки и разгрузки, автомобильную логистику и центр управления. Мощность объекта позволяет обрабатывать до 100 тысяч контейнеров в год. В настоящее время планируется создать 100 новых рабочих мест. В проект инвестировано 28,1 млрд тенге, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, соучредитель и акционер Kusto Group Канат Копбаев, представители компаний, участвовавших в реализации проекта, и специалисты.

Фото: акимат Алматинской области

Марат Султангазиев отметил, что логистический центр является важным объектом, который окажет положительное влияние на занятость населения, развитие малого и среднего бизнеса, расширение налоговой базы и рост экономики области.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев ставит перед правительством и акиматами конкретные задачи по обеспечению устойчивого развития регионов, привлечению инвестиций, увеличению объемов производства, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и обеспечению населения постоянными рабочими местами. В этом направлении в Алматинской области проводится масштабная работа. Ожидается, что вводимый сегодня в эксплуатацию комплекс внесет вклад в повышение транспортно-логистического потенциала нашей страны. Выгодное географическое расположение Илийского района, близость к транспортным коридорам и развитая инженерная инфраструктура создают благоприятные условия для инвесторов. Акимат Алматинской области и в дальнейшем продолжит работу в этом направлении. Каждый реализованный проект – это вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение благосостояния населения и укрепление конкурентоспособности нашей страны", – сказал глава региона.

Фото: акимат Алматинской области

По словам соучредителя и акционера Kusto Group Каната Копбаева, в этом году компании исполнилось всего три года. Несмотря на это, ей уже удалось добиться значительных успехов.

"Около 80 процентов контейнерных грузов в Казахстане проходят через Алматинский транспортный узел. При этом значительная их часть поступает из северных регионов страны. Новый терминал станет важным логистическим звеном, соединяющим север и юг Казахстана. Через Алматинскую область импортные и экспортные грузы будут направляться в другие регионы страны и соседние государства. В последние годы благодаря поддержке главы государства и правительства транзитная отрасль развивается высокими темпами. Казахстан является естественным мостом, связывающим Азию и Европу. Если мы в полной мере воспользуемся этой возможностью, транзит может приносить экономике страны доходы, превышающие доходы от нефти", – сказал Канат Копбаев.

Фото: акимат Алматинской области

В ходе мероприятия гостям представили работу логистического центра, после чего состоялась отправка первого контейнерного поезда, ознаменовавшая начало работы терминала.

На территории логистического центра установлен специальный кран грузоподъемностью 45 тонн, который способен обрабатывать до 25 контейнеров в час. Мощность комплекса позволяет ежемесячно обрабатывать более 111 тысяч тонн грузов. В настоящее время на территории комплекса ведется строительство зернового терминала. После завершения работ здесь можно будет хранить до 14 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Строительство проекта методом EPC осуществляет компания Coteccons KZ.

Фото: акимат Алматинской области

Новый терминал расширит возможности грузоперевозок в Алматинской области, позволит оптимизировать прием, хранение и дальнейшую отправку товаров. Кроме того, объект будет способствовать развитию торговых связей страны и эффективной организации транспортных процессов для предпринимателей.