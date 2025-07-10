Крупный пожар в пригороде Алматы – вспыхнул склад
Фото: Zakon.kz
10 июля 2025 года в Илийском районе Алматинской области произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент произошел в с. М. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа по ул. Первомайские пруды.
Фото: Zakon.kz
Пожарные работают по повышенному рангу.
Фото: Zakon.kz
"На месте пожара создан штаб пожаротушения. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Организована бесперебойная подача воды. Информация о пострадавших на 112 не поступала", – сообщили в МЧС.
Фото: Zakon.kz
К тушению огня привлекли авиацию.
Фото: Zakon.kz
Дополнение на 17:00. В 16:52 в МЧС сообщили о ликвидации пожара. Его площадь составила 1200 кв.м. Причина устанавливается.
Накануне, 9 июля, в Алматы на дороге сгорела "Газель".
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