В Алматинской области открылся крупный логистический хаб

17 июля 2026 года в Алматинской области состоялась торжественная церемония открытия первой очереди производственно-логистического складского комплекса компании Mercury Logistics Solutions, сообщает Zakon.kz.

В рамках первого этапа масштабного инвестиционного проекта введены в эксплуатацию инженерные и логистические объекты общей площадью 44 тысячи квадратных метров. Благодаря реализации проекта уже создано 135 постоянных рабочих мест. После полного ввода комплекса в эксплуатацию для жителей региона будет открыто 1200 новых рабочих мест.

Логистический центр класса "А", строительство которого ведется в селе Кокозек Карасайского района, будет предоставлять услуги по приему, хранению, обработке, сортировке и транспортировке грузов, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В мероприятии принял участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, который поздравил жителей с запуском комплекса, имеющего важное значение на республиканском уровне. Он отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев ставит перед правительством и местными исполнительными органами конкретные задачи по обеспечению устойчивого развития регионов, привлечению инвестиций, увеличению объемов производства, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и созданию постоянных рабочих мест. В этом направлении в Алматинской области ведется системная работа.

Фото: акимат Алматинской области

"Комплекс, введенный сегодня в эксплуатацию, является важным проектом, который окажет положительное влияние на занятость населения, развитие малого и среднего бизнеса, расширение налоговой базы и рост экономики области. Открытие подобных логистических объектов способствует стабилизации цен на внутреннем рынке. Здесь товары не только транспортируются, но и проходят обработку и сортировку. Это обеспечивает дополнительную прибыль региональной экономике. В дальнейшем комплекс станет современным производственным центром по переработке и выпуску продукции.

Сегодня Карасайский район становится одной из ключевых точек экономического роста Алматинской агломерации. Выгодное географическое положение района, близость к транспортным коридорам и развитая инженерная инфраструктура создают благоприятные условия для инвесторов", – подчеркнул Марат Султангазиев, отметив, что областной акимат и впредь будет поддерживать инвестиционные проекты, развивать производство и создавать новые рабочие места.

Генеральный директор компании Нурмат Суеркулов рассказал о дальнейших планах проекта.

Фото: акимат Алматинской области

"Сегодня мы запустили часть нашей логистической экосистемы. Если говорить простыми словами, мы доставляем товары из любой точки мира непосредственно потребителям. Здесь будут оказываться услуги по международным перевозкам, оформлению документов, маркировке продукции, распределению крупных партий товаров по заказам, а также доставке продукции на маркетплейсы, клиентам сегмента B2B и другим заказчикам. Таким образом, мы берем на себя весь цикл логистической цепочки.

Складской комплекс состоит из четырех блоков. Два из них – мультитемпературные склады площадью более 6 тысяч квадратных метров каждый. Здесь можно хранить различные виды продукции при температуре от -22 и -18 до +0,5 градуса. Одновременно склад способен вместить 45 тысяч паллет. Комплекс полностью автоматизирован и оснащен современными системами WMS, BMS и TMS", – сообщил Нурмат Суеркулов.

В ходе мероприятия аким области Марат Султангазиев и генеральный директор компании Нурмат Суеркулов перерезали символическую ленту, после чего гости ознакомились с новым объектом.

Фото: акимат Алматинской области

Проект будет реализован в четыре этапа. В настоящее время рядом с введенным в эксплуатацию комплексом уже ведется строительство второй очереди. В перспективе современные логистические центры нового формата планируется построить также в городах Алматы, Астане и Шымкенте. На заключительном этапе к комплексу будет подведена железнодорожная ветка и введена в эксплуатацию контейнерная площадка. В результате на территории площадью 50 гектаров будет сформирован современный производственно-логистический хаб, соответствующий международным стандартам.

Фото: акимат Алматинской области

Общий объем инвестиций в проект составляет 70 млрд тенге. Завершение строительных работ запланировано на 2030 год.

Фото: акимат Алматинской области

Стоит отметить, что за последние три года количество складов класса "А" в регионе увеличилось в 44 раза. До конца текущего года в Илийском и Карасайском районах планируется ввести в эксплуатацию еще три аналогичных комплекса. Это позволит значительно укрепить транспортно-логистический потенциал не только Алматинской области, но и всей страны, а также будет способствовать повышению благосостояния населения и укреплению конкурентоспособности Казахстана.