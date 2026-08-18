Проект, которого Жезказган ждал почти 20 лет: "Казахмыс" переходит к реализации

18 августа в Жезказгане "Казахмыс" и консорциум компаний группы China National Chemical Engineering Company (CNCEC) подписали Договор реализации Проекта строительства нового сернокислотного цеха Жезказганского медеплавильного завода.

Участие в церемонии подписания приняли председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі, аким области Улытау Есет Байкен и председатель Совета директоров CNCEC Бао Гуандун. Стоимость EPC-контракта составляет 213,76 млн долларов США. Реализация проекта станет одним из ключевых этапов экологической и технологической модернизации предприятия.

Генеральным подрядчиком по реализации проекта выступила группа компаний China National Chemical Engineering Company (CNCEC), обладающая международным опытом проектирования и строительства сернокислотных производств, в том числе опытом реализации подобных проектов в Казахстане.

Фото: Казахмыс

Необходимость строительства нового цеха связана с масштабной модернизацией Жезказганского медеплавильного завода и переходом на современные экологические стандарты. Действующая инфраструктура утилизации металлургических газов была введена в эксплуатацию в 1970-х годах и сегодня требует глубокого технологического обновления.

Проект предусматривает не только строительство нового сернокислотного производства, но и модернизацию системы улавливания и очистки технологических газов. В том числе планируется установка специальных укрытий конвертеров, современных охлаждающих башен, электрофильтров и другого газоочистного оборудования. Новая система будет оснащена современными средствами автоматизации и контроля технологических процессов.

Фото: Казахмыс

После реализации проекта уровень улавливания технологических газов составит 99%, а остаточная концентрация диоксида серы в очищенных газах должна соответствовать требованиям международных справочников наилучших доступных технологий BREF. Реализация проекта позволит существенно снизить выбросы SO₂ и экологическую нагрузку предприятия на Жезказган.

Проектная мощность нового цеха составит 350 тыс. тонн серной кислоты в год. Система будет рассчитана на переработку до 300 тыс. нормальных кубических метров технологических газов в час. Предварительный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

"Строительство нового сернокислотного цеха — это прежде всего инвестиции в экологическую безопасность Жезказгана и долгосрочную устойчивость предприятия. Мы модернизируем производство с расчетом на десятилетия вперед. Для нас принципиально важно не только построить современный объект, но и обеспечить заявленные экологические показатели, высокое качество работ и соблюдение сроков реализации проекта", — отметил председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі.

Фото: Казахмыс

После подписания контракта проект переходит в активную фазу реализации. До конца 2026 года планируется начать полномасштабную мобилизацию и подготовительные работы на производственной площадке. Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет около 29 месяцев.

Фото: Казахмыс

Строительство нового сернокислотного цеха является частью долгосрочной программы модернизации Жезказганского медеплавильного завода. Реализация проекта позволит повысить надежность системы газоочистки, привести производство в соответствие с современными экологическими требованиями и создать основу для устойчивой работы ключевого металлургического предприятия страны.