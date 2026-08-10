Ключевое оборудование и инфраструктура: "Казахмыс" масштабно обновляет Жезказганский медеплавильный завод

Жезказганский медеплавильный завод – одно из ключевых металлургических предприятий Группы "Казахмыс".

В 2026 году компания направила более 25,2 млрд теңге на капитальные ремонты, техническое перевооружение, развитие производственной инфраструктуры и повышение надежности оборудования предприятия.

Комплексная программа модернизации охватывает основные производственные цеха, энергетическое хозяйство, объекты инфраструктуры и социально-бытовые помещения. Ее главная задача – обеспечить устойчивую работу завода, повысить промышленную безопасность, эффективность технологических процессов и экологические показатели производства.

Фото: Казахмыс

Основной объем инвестиций – 15,9 млрд теңге – направлен на капитальный ремонт ключевого металлургического оборудования. В плавильном цехе выполняются капитальные ремонты руднотермической печи №2, анодных печей №1-3 и конвертерного блока (конвертеры №1-4). Эти проекты позволят повысить надежность технологического процесса и увеличить срок службы оборудования.

Еще 3,6 млрд теңге инвестировано в обновление технологического оборудования. В цехе электролиза меди устанавливаются 234 полимербетонные ванны, производится замена силового трансформатора ТНДП-10000/10 и монтаж нового мостового крана №39. В плавильном цехе предусмотрена замена карусельно-разливочной машины №1, а в цехе теплоэнергоснабжения – турбонагнетателя Н-900.

Особое внимание уделяется развитию производственной инфраструктуры. На эти цели направлено 4,4 млрд теңге. В рамках программы выполняется капитальный ремонт градирни №1, замена кровельного покрытия цеха электролиза меди, восстановление кровли конвертерного отделения. Одновременно завершается капитальный ремонт душевых помещений административно-бытового комплекса плавильного цеха, что позволит улучшить бытовые условия работников.

Фото: Казахмыс

До конца года компания дополнительно направит 1,4 млрд теңге на капитальный ремонт оборудования цеха подготовки шихты и создание специализированной площадки для безопасного обслуживания кранового оборудования.

Комплексная модернизация Жезказганского медеплавильного завода является частью долгосрочной инвестиционной программы "Казахмыса", направленной на развитие металлургических предприятий компании. Реализуемые проекты позволят повысить надежность производственных процессов, эффективность работы оборудования, экологическую устойчивость производства и создать более безопасные и комфортные условия труда для работников.