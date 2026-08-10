#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Технологии

Ключевое оборудование и инфраструктура: "Казахмыс" масштабно обновляет Жезказганский медеплавильный завод

Модернизация и ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 11:25 Фото: Казахмыс
Жезказганский медеплавильный завод – одно из ключевых металлургических предприятий Группы "Казахмыс".

В 2026 году компания направила более 25,2 млрд теңге на капитальные ремонты, техническое перевооружение, развитие производственной инфраструктуры и повышение надежности оборудования предприятия.

Комплексная программа модернизации охватывает основные производственные цеха, энергетическое хозяйство, объекты инфраструктуры и социально-бытовые помещения. Ее главная задача – обеспечить устойчивую работу завода, повысить промышленную безопасность, эффективность технологических процессов и экологические показатели производства.

Модернизация и ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 11:25

Фото: Казахмыс

Основной объем инвестиций – 15,9 млрд теңге – направлен на капитальный ремонт ключевого металлургического оборудования. В плавильном цехе выполняются капитальные ремонты руднотермической печи №2, анодных печей №1-3 и конвертерного блока (конвертеры №1-4). Эти проекты позволят повысить надежность технологического процесса и увеличить срок службы оборудования.

Еще 3,6 млрд теңге инвестировано в обновление технологического оборудования. В цехе электролиза меди устанавливаются 234 полимербетонные ванны, производится замена силового трансформатора ТНДП-10000/10 и монтаж нового мостового крана №39. В плавильном цехе предусмотрена замена карусельно-разливочной машины №1, а в цехе теплоэнергоснабжения – турбонагнетателя Н-900.

Особое внимание уделяется развитию производственной инфраструктуры. На эти цели направлено 4,4 млрд теңге. В рамках программы выполняется капитальный ремонт градирни №1, замена кровельного покрытия цеха электролиза меди, восстановление кровли конвертерного отделения. Одновременно завершается капитальный ремонт душевых помещений административно-бытового комплекса плавильного цеха, что позволит улучшить бытовые условия работников.

Модернизация и ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 11:25

Фото: Казахмыс

До конца года компания дополнительно направит 1,4 млрд теңге на капитальный ремонт оборудования цеха подготовки шихты и создание специализированной площадки для безопасного обслуживания кранового оборудования.

Комплексная модернизация Жезказганского медеплавильного завода является частью долгосрочной инвестиционной программы "Казахмыса", направленной на развитие металлургических предприятий компании. Реализуемые проекты позволят повысить надежность производственных процессов, эффективность работы оборудования, экологическую устойчивость производства и создать более безопасные и комфортные условия труда для работников.

Модернизация и ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 11:25

Фото: Казахмыс

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник
15:13, 11 июня 2026
Руководство "Казахмыса" обсудило с шахтерами Южно-Жезказганского рудника вопросы техники и безопасности
Коллективы предприятий корпорации &quot;Казахмыс&quot;
09:40, 04 марта 2026
Коллективы предприятий корпорации "Казахмыс" поддержали проект обновленной Конституции
Модернизация производственной и бытовой инфраструктуры
16:01, 15 июня 2026
"Казахмыс" направит 6,7 млрд тенге на ремонт оборудования и улучшение условий труда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
18:37, Сегодня
Даниэль Кормье выбрал победителя потенциального боя Хабиба и Махачева
Фото: КФФ
18:10, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Сегодня
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Сегодня
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: