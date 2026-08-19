#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
Экономика и бизнес

СКО переходит к новому этапу развития животноводства

фермеры, крестьяне, животноводство, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 16:23 Фото: пресс-служба акимата СКО
В рамках механизма "Тиражирование опыта СКО" реализованы 32 проекта молочно-товарных ферм, завезено порядка 9 тыс. голов высокопродуктивного племенного скота, сообщает Zakon.kz.

Северо-Казахстанская область укрепляет позиции одного из ключевых аграрных регионов страны. В рамках механизма "Тиражирование опыта СКО" реализованы 32 проекта молочно-товарных ферм, завезено порядка 9 тыс. голов высокопродуктивного племенного скота.

Благодаря этому регион вышел на первое место в стране по производству молока в организованных сельхозформированиях. Укреплена сырьевая база переработки, увеличена загрузка предприятий и сформирована полноценная производственная цепочка – от современной фермы до выпуска готовой продукции. В текущем году область перешла к реализации крупных высокотехнологичных проектов нового поколения. В начале августа введен в эксплуатацию комплекс "СК Агро 2050" проектной мощностью 12 тыс. голов. Подобные предприятия обеспечивают новый масштаб отрасли за счет современных технологий, высокой производительности, собственной кормовой базы и интеграции с переработкой. Во исполнение поручений главы государства регион приступил к реализации Комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы. Основной акцент сделан на мясном животноводстве, увеличении племенного поголовья и повышении генетического потенциала стада.

скотина, животные, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 16:23

Фото: пресс-служба акимата СКО

В области уже начато льготное финансирование приобретения племенного скота. С начала года в СКО завезено порядка 2 тыс. голов импортного племенного КРС. Одновременно ведется работа на зарубежных рынках для обеспечения хозяйств качественным поголовьем. Делегация СКО во главе с первым заместителем акима области Маратом Тасмаганбетовым совместно с сельхозтоваропроизводителями провела отбор и проработку поставок племенного скота в Австралии. В штате Новый Южный Уэльс специалисты осмотрели племенной КРС породы Абердин-ангус, изучили характеристики животных, технологии содержания и кормления, ветеринарные требования и порядок формирования экспортных партий.

коровы, скотина, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 16:23

Фото: пресс-служба акимата СКО

Совместно с компанией Purcell Bros. Pty Ltd проработан полный цикл поставки скота в Казахстан – от отбора и карантинных мероприятий до международной логистики. Определены потенциальные поставщики и подтверждена возможность формирования необходимых экспортных партий. Отдельное внимание уделено мясному овцеводству. Перспективными для СКО определены специализированные мясные породы австралийская белая и дорпер. Также изучены технологии интенсивного откорма и пастбищного содержания овец.

фермеры, крестьяне, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 16:23

Фото: пресс-служба акимата СКО

Опыт СКО уже доказал эффективность системного подхода в молочном животноводстве. Теперь регион масштабирует его в мясном направлении. Новый этап должен обеспечить рост поголовья и производства, привлечение инвестиций, развитие переработки и увеличение добавленной стоимости, создаваемой непосредственно в Северо-Казахстанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
В СКО продолжается развитие молочного скотоводства
21:11, 20 декабря 2023
В СКО продолжается развитие молочного скотоводства
В Туркестанской области открыта современная молочно-товарная ферма
20:13, 20 декабря 2024
В Туркестанской области открыта современная молочно-товарная ферма
Немецкие голштины прибыли в СКО
11:32, 12 января 2026
Немецкие голштины прибыли в СКО: регион укрепляет лидерство на молочном рынке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов
16:18, Сегодня
"Вернётся в бой, жаждущий крови": Томпсон верит в лучшую версию Рахмонова после камбэка
Жайдар Мукат
16:08, Сегодня
Четыре борчихи из Казахстана потерпели поражения на чемпионате мира в Словакии
Vseprosport.ru отдаёт предпочтение Рыбакиной в 1/8 финала в Цинциннати против Шнайдер
16:01, Сегодня
Vseprosport.ru отдаёт предпочтение Рыбакиной в 1/8 финала в Цинциннати против Шнайдер
В Актау начали строительство нового многофункционального стадиона на 10 тысяч зрителей
15:42, Сегодня
В Актау начали строительство нового многофункционального стадиона на 10 тысяч зрителей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: