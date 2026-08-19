СКО переходит к новому этапу развития животноводства

В рамках механизма "Тиражирование опыта СКО" реализованы 32 проекта молочно-товарных ферм, завезено порядка 9 тыс. голов высокопродуктивного племенного скота, сообщает Zakon.kz.

Северо-Казахстанская область укрепляет позиции одного из ключевых аграрных регионов страны. В рамках механизма "Тиражирование опыта СКО" реализованы 32 проекта молочно-товарных ферм, завезено порядка 9 тыс. голов высокопродуктивного племенного скота.

Благодаря этому регион вышел на первое место в стране по производству молока в организованных сельхозформированиях. Укреплена сырьевая база переработки, увеличена загрузка предприятий и сформирована полноценная производственная цепочка – от современной фермы до выпуска готовой продукции. В текущем году область перешла к реализации крупных высокотехнологичных проектов нового поколения. В начале августа введен в эксплуатацию комплекс "СК Агро 2050" проектной мощностью 12 тыс. голов. Подобные предприятия обеспечивают новый масштаб отрасли за счет современных технологий, высокой производительности, собственной кормовой базы и интеграции с переработкой. Во исполнение поручений главы государства регион приступил к реализации Комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы. Основной акцент сделан на мясном животноводстве, увеличении племенного поголовья и повышении генетического потенциала стада.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В области уже начато льготное финансирование приобретения племенного скота. С начала года в СКО завезено порядка 2 тыс. голов импортного племенного КРС. Одновременно ведется работа на зарубежных рынках для обеспечения хозяйств качественным поголовьем. Делегация СКО во главе с первым заместителем акима области Маратом Тасмаганбетовым совместно с сельхозтоваропроизводителями провела отбор и проработку поставок племенного скота в Австралии. В штате Новый Южный Уэльс специалисты осмотрели племенной КРС породы Абердин-ангус, изучили характеристики животных, технологии содержания и кормления, ветеринарные требования и порядок формирования экспортных партий.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Совместно с компанией Purcell Bros. Pty Ltd проработан полный цикл поставки скота в Казахстан – от отбора и карантинных мероприятий до международной логистики. Определены потенциальные поставщики и подтверждена возможность формирования необходимых экспортных партий. Отдельное внимание уделено мясному овцеводству. Перспективными для СКО определены специализированные мясные породы австралийская белая и дорпер. Также изучены технологии интенсивного откорма и пастбищного содержания овец.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Опыт СКО уже доказал эффективность системного подхода в молочном животноводстве. Теперь регион масштабирует его в мясном направлении. Новый этап должен обеспечить рост поголовья и производства, привлечение инвестиций, развитие переработки и увеличение добавленной стоимости, создаваемой непосредственно в Северо-Казахстанской области.