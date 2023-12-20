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В СКО продолжается развитие молочного скотоводства

В СКО продолжается развитие молочного скотоводства Фото: пресс-служба акимата СКО
В АО СПК "Солтүстік" рассмотрели и одобрили выдачу займа на строительство первых пяти молочно-товарных ферм.

Их построят в рамках Большого проекта – тиражирования опыта Северо-Казахстанской области по льготному кредитованию агропроектов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Такой возможностью воспользовались ТОО "Атамекен-Агро Корнеевка", ТОО "Азия Тарангул", КХ "Гердт", ТОО "Нежинка Ерке" и ТОО "Зеленые луга". Агроформирования построят молочно-товарные фермы на 1300, 800, 400 и 600 голов, соответственно. Для сельчан откроются около 200 новых рабочих мест", – сообщили в пресс-службе АО СПК "Солтүстік".

Сумма займа у всех разная, зависит от мощности фермы. Условия кредитования для всех одинаковые. Заем выдается сроком до 10 лет под 2,5% годовых. Льготный период составляет до двух лет с момента финансирования.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Проект строительства фермы ТОО "Атамекен-Агро Корнеевка" стоимостью 1,5 млрд тенге и ТОО "Азия Тарангул" стоимостью млрд тенге уже профинансировали.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Всего на строительство молочно-товарных ферм Северо-Казахстанской области выделили 17 млрд тенге. Планируется реализация 18 проектов. Финансирование осуществляется через АО "СПК "Солтүстік", – добавили в компании.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Положительный опыт Северо-Казахстанской области по финансированию строительства молочно-товарных ферм отметил в сентябрьском Послании глава государства.

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