Многомиллионные премии после блэкаута в Казахстане объяснили в АО "KEGOC"

Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года объяснил, за что топ-менеджеры компании получили премии после блэкаута в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что после блэкаута, произошедшего по Казахстану 14 августа, прошла информация о том, что топ-менеджмент АО "KEGOC" получил порядка полумиллиарда тенге в виде бонусов и выплат. В связи с этим представители СМИ поинтересовались у главы компании, с чем они были связаны.

"Эти оплаты и вознаграждения идут согласно корпоративным стандартам. Туда входит не только премия, туда входит и заработные платы не только топ-менеджеров, и совета директоров, заработные платы и полностью вся платежная система с сотрудниками, она учитывается в этих суммах. Общая сумма составила 587 млн тенге, из них направление именно на премию – около 83 млн тенге", – заявил Наби Айтжанов.

Размер премии, по его словам, рассматривается на основе КПД для каждого сотрудника и каждого члена правления и совета директоров.

"Чистая прибыль компании, одна из финансовых задач, которая поставлена перед компанией, дает устойчивый рост. Если она у нас в 2023 году составляла 43 млрд тенге, то на 2025 год, согласно нашим планам, она составит 77 млрд тенге. То есть правление и совет директоров те задачи, которые перед ними поставлены именно в финансовом плане, они полностью исполняют. И мы считаем, что премия обоснована", – резюмировал председатель правления АО "KEGOC".

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал блэкаут, случившийся в Казахстане 11 дней назад. Он увидел в этом плюсы.