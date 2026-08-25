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Общество

Глава Минэнерго увидел плюсы в блэкауте, произошедшем в Казахстане 14 августа

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:42 Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 25 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал блэкаут, случившийся в Казахстане 11 дней назад, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго напомнил, что 14 августа в 14:37 в энергосистеме Центральной Азии произошло отключение генерирующего оборудования.

"Мы связываем его с гидрогенераторами №1 и №2 на Токтагульской ГЭС суммарной мощностью порядка 625 мегаватт. Изменение режима работы сопределельных систем в Центральной Азии повлекло перераспределение мощностей в нашей южной зоне, в Единой энергосистеме Казахстана. В результате у нас произошло разделение севера и юга Казахстана, и юг остался работать в изолированном виде. Произошло отключение трех подстанций, в частности Алматинского энергоузла и подстанции Агадырь, с последующим отключением трех линий. Дальше пошла цепная реакция, и это привело к отключению ряда регионов, в основном на юге Казахстана", – сказал Ерлан Аккенженов.

По его мнению, в случившемся блэкауте есть и положительные моменты.

"В 14:47 наш оператор KEGOC принял все необходимые меры по подключению некоторых регионов, и в это время ограничения были сняты в Карагандинской области, а также в областях Абай и Улытау. В 16:12 ограничения были сняты уже с Алматинской области и области Жетысу. Это является ярким примером того, как хорошо у нас отработала наша релейная защита и автоматика. В течение 2,5 часа оператор собрал всю энергосистему Казахстана. В Стамбуле на это ушло несколько дней", – добавил Ерлан Аккенженов.

14 августа 2026 года в Казахстане случился блэкаут: восемь областей остались без света. По данным АО "KEGOC", на Токтогульской ГЭС отключились два гидрогенератора общей мощностью 600 МВт. Это привело к набросу мощности на транзит Север – Юг и его перегрузке. В результате сработала противоаварийная автоматика, после чего южная зона Казахстана отделилась от Единой энергосистемы страны и энергосистем Объединенной энергосистемы Центральной Азии. В результате были отключения потребителей в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях, а также в Карагандинской области, областях Улытау и Абай.

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20 августа стало известно о масштабных планах Минэнерго после блэкаута в Казахстане. В ведомстве рассказали о планах по наращиванию генерирующих мощностей и созданию необходимого резерва электроэнергии.

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Азамат Сыздыкбаев
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