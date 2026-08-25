#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
Общество

Могла ли гигантская сфера Канье Уэста вызвать блэкаут в Казахстане

концерт в Алматы, блэкаут, авария , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 13:12 Фото: wikimedia/Peter Hutchins
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года ответил на слухи о том, что причиной блэкаута в Казахстане является оборудование исполнителя Канье Уэста, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в социальных сетях распространилась версия, что аварию могла вызвать гигантская сфера, которую установили на Центральном стадионе Алматы в день концерта американского рэпера. Представители СМИ поинтересовались у главы Минэнерго, насколько это возможно.

"Можете представить, Атырауский нефтеперерабатывающий завод потребляет 90 МВт электроэнергии. Здесь отключение произошло 600 МВт. Поэтому сфера, которая, не знаю, сколько она потребляет, – 5, 10, 20 МВт, – никак не может повлиять на устойчивость южной части нашей энергосистемы. Я полностью исключаю воздействие со стороны оборудования Канье Уэста и в целом какие-то воздействия, намеренные воздействия извне", – сказал Ерлан Аккенженов.

Он отметил, что здесь произошла авария, в которой необходимо разобраться комиссии.

"Я хотел еще сказать, что у нас существует такая организация – совместный Центральноазиатский координационный диспетчерский центр, который занимается диспетчеризацией энергосистемы Центральной Азии. Там создана тоже комиссия... И эта комиссия тоже будет разбираться уже непосредственно, что произошло в Центральной Азии. Как я и говорил, наша комиссия разберется, что произошло у нас в Казахстане: почему отключился Алматы, как себя вела сеть. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, никакая сфера певца не влияет на отключения", – добавил Ерлан Аккенженов.

Ранее министр энергетики, комментируя блэкаут, случившийся в Казахстане 11 дней назад, сообщил, что в аварии есть и плюсы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод
13:58, Сегодня
Казахстан намерен скорректировать план добычи нефти из-за атак на КТК
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
11:42, Сегодня
Глава Минэнерго увидел плюсы в блэкауте, произошедшем в Казахстане 14 августа
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
11:51, Сегодня
Топливный кризис в России: какова ситуация в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нодира Ахмедова
14:09, Сегодня
Таеквондистка из Казахстана Ахмедова стала призёром международного турнира в Китае
Филип Хргович
13:56, Сегодня
"Если проиграю, то буду близок к завершению карьеры": Хргович о титульном бое с Итаумой
&quot;Кайрат&quot; чартером отправился в Бельгию
13:42, Сегодня
"Кайрат" вылетел в Брюссель на ответный матч Лиги Европы против "Андерлехта"
Некоторые лидеры &quot;Ордабасы&quot; пропустят матч против &quot;Кызылжара&quot; в КПЛ
13:29, Сегодня
Некоторые лидеры "Ордабасы" пропустят матч против "Кызылжара" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: