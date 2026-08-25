Могла ли гигантская сфера Канье Уэста вызвать блэкаут в Казахстане

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года ответил на слухи о том, что причиной блэкаута в Казахстане является оборудование исполнителя Канье Уэста, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в социальных сетях распространилась версия, что аварию могла вызвать гигантская сфера, которую установили на Центральном стадионе Алматы в день концерта американского рэпера. Представители СМИ поинтересовались у главы Минэнерго, насколько это возможно.

"Можете представить, Атырауский нефтеперерабатывающий завод потребляет 90 МВт электроэнергии. Здесь отключение произошло 600 МВт. Поэтому сфера, которая, не знаю, сколько она потребляет, – 5, 10, 20 МВт, – никак не может повлиять на устойчивость южной части нашей энергосистемы. Я полностью исключаю воздействие со стороны оборудования Канье Уэста и в целом какие-то воздействия, намеренные воздействия извне", – сказал Ерлан Аккенженов.

Он отметил, что здесь произошла авария, в которой необходимо разобраться комиссии.

"Я хотел еще сказать, что у нас существует такая организация – совместный Центральноазиатский координационный диспетчерский центр, который занимается диспетчеризацией энергосистемы Центральной Азии. Там создана тоже комиссия... И эта комиссия тоже будет разбираться уже непосредственно, что произошло в Центральной Азии. Как я и говорил, наша комиссия разберется, что произошло у нас в Казахстане: почему отключился Алматы, как себя вела сеть. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, никакая сфера певца не влияет на отключения", – добавил Ерлан Аккенженов.

Ранее министр энергетики, комментируя блэкаут, случившийся в Казахстане 11 дней назад, сообщил, что в аварии есть и плюсы.