Казатомпром: итоги первого полугодия и вклад в развитие регионов

Казатомпром завершил первое полугодие 2026 года с устойчивыми производственными и финансовыми результатами.

На фоне стабильной работы предприятий компания продолжила выполнять обязательства перед государством и акционерами, а также реализовывать проекты, направленные на развитие регионов присутствия.



За шесть месяцев объем производства урана увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 13 291 тонны. Продажи по группе компаний составили 7 586 тонн и сохранились на уровне первого полугодия 2025 года. При этом средняя цена реализации выросла на 16%.

Фото: Казатомпром

Консолидированная выручка Казатомпрома достигла 717 834 млн тенге, увеличившись на 9%. Операционная прибыль составила 252 554 млн тенге и сохранилась на уровне прошлого года. Чистая прибыль составила более 240 млрд тенге, что на 9% меньше, чем годом ранее. Данная динамика обусловлена не операционными факторами, а ростом курсового убытка, связанного с укреплением курса тенге к доллару США, и увеличением финансовых расходов.



В первом полугодии налоговые платежи Казатомпрома составили 414,4 млрд тенге. Наряду с этим компания финансирует социальные и инфраструктурные проекты в регионах присутствия. За шесть месяцев на эти цели было направлено более 1,3 млрд тенге, в том числе 957 млн тенге в рамках контрактных обязательств. Казатомпром и его дочерние организации поддерживают проекты в здравоохранении, образовании, спорте и культуре, участвуют в развитии дорожной, жилищной и инженерной инфраструктуры.

Фото: Казатомпром

В числе реализованных проектов последних лет – строительство Дома дружбы в Кызылорде и спортивного зала в поселке Кейден, ремонт дороги Шиели–Тайконур, строительство жилья и капитальный ремонт районной больницы в Шолаккоргане. В селах Созакского района реализуется проект по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Проекты охватывают различные направления – от доступа к медицинской помощи и питьевой воде до развития дорожной инфраструктуры и создания условий для спорта и общественной жизни.



Фото: Казатомпром

В рамках исполнения поручения главы государства о реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов Казатомпром направил более 4 млрд тенге на строительство Центральной больницы в Созакском районе Туркестанской области. Новый комплекс общей площадью свыше 8 000 м² будет рассчитан на 165 коек и сможет принимать до 9 тысяч пациентов в год. Больница существенно расширит возможности системы здравоохранения района. Здесь будут представлены основные направления медицинской помощи, а современная инфраструктура, диагностическое оборудование и реабилитационный центр создадут условия для комплексной диагностики, лечения и восстановления пациентов.



Фото: Казатомпром

Наряду с развитием социальной инфраструктуры Казатомпром реализует образовательные проекты. Программа Murager предоставляет гранты абитуриентам, выпускникам колледжей и студентам из регионов присутствия компании для обучения по востребованным техническим направлениям. В рамках программы Izbasar выпускники вузов могут пройти оплачиваемую стажировку на предприятиях Казатомпрома. Совместно с Казахстанско-Британским техническим университетом компания также запустила первую в Казахстане образовательную программу "Урановое дело", ориентированную на подготовку квалифицированных кадров для атомной отрасли.

