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Экономика и бизнес

По итогам первого полугодия 2026 года Самрук-Энерго подтверждает позиции крупнейшей энергокомпании Казахстана

Подтверждает позиции крупнейшей энергокомпании, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 14:26 Фото: АО "Самрук-Энерго"
По итогам первого полугодия 2026 года АО "Самрук-Энерго" обеспечило устойчивые производственные и финансовые результаты, подтвердив статус крупнейшей электроэнергетической компании страны.

За 6 месяцев 2026 года станции АО "Самрук-Энерго" выработали 20,3 млрд кВтч электроэнергии, что составляет 32% от общего объема производства электроэнергии в Казахстане. Предприятия группы выполнили производственные планы по основным направлениям деятельности. Все намеченные показатели по выработке электроэнергии, добыче угля, объемам передачи и реализации электроэнергии достигнуты.

Самрук-Энерго подтверждает позиции крупнейшей энергокомпании, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 14:26

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Устойчивые производственные результаты способствуют укреплению финансовых показателей Компании. По предварительным итогам первого полугодия этого года активы АО "Самрук-Энерго" составили порядка 2,1 трлн тенге, что на 30% выше показателя аналогичного периода 2025 года. Как ранее сообщалось, в 2026 году международное агентство Moody’s Ratings впервые присвоило АО "Самрук-Энерго" долгосрочный рейтинг эмитента на инвестиционном уровне Baa2 в иностранной и национальной валюте с прогнозом "Стабильный". Присвоение инвестиционного рейтинга отражает устойчивое финансовое положение АО "Самрук-Энерго", сильные рыночные позиции и стабильный рост по операционной деятельности.

Самрук-Энерго подтверждает позиции крупнейшей энергокомпании, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 14:26

Фото: пресс-служба Правительства РК

Самрук-Энерго реализует ряд масштабных приоритетных инвестиционных проектов. Портфель Компании включает 20 крупных проектов по строительству и модернизации энергообъектов общей мощностью 12,6 ГВт, что составляет практически половину всех реализуемых в стране энергетических проектов. В него входят проекты угольной генерации (2 ГВт), газовой генерации (2,2 ГВт), возобновляемых источников энергии (5,8 ГВт), ГЭС и гидроаккумулирующих электростанций (2,6 ГВт). Только в 2026 году Самрук-Энерго планирует подписать 10 EPC-контрактов на строительство энергообъектов "под ключ", по пяти проектам подрядчики уже приступили к работам на стройплощадке.

Самрук-Энерго подтверждает позиции крупнейшей энергокомпании, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 14:26

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Кроме того, Самрук-Энерго является ключевым участником модернизации энергетической отрасли Казахстана. В рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2029 года Самрук-Энерго планирует ввести 3,6 ГВт новых генерирующих мощностей из предусмотренных проектом 7,3 ГВт.

Самрук-Энерго подтверждает позиции крупнейшей энергокомпании, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 14:26

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Реализация указанных проектов позволит повысить надежность энергосистемы, укрепить энергетическую безопасность и ускорить модернизацию инфраструктуры страны.

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Айсулу Омарова
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