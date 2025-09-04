12 тысяч тонн урана и новые контракты: итоги полугодия "Казатомпрома"

В первом полугодии 2025 года НАК "Казатомпром" продемонстрировала стабильные финансовые и производственные результаты, укрепив позиции Казахстана как мирового лидера урановой отрасли, сообщает Zakon.kz.

По итогам шести месяцев добыча урана составила 12 242 тонны, а объем продаж по группе компаний достиг 7625 тонн. Консолидированная выручка превысила 660 млрд тенге, операционная прибыль увеличилась на 12% и составила 253 млрд тенге. Чистая прибыль компании достигла 263 млрд тенге. В бюджет страны поступило более 400 млрд тенге налоговых отчислений.

Несмотря на глобальные вызовы, компания сохраняет стратегический курс на развитие основного направления деятельности – добычу урана, одновременно усиливая работу в сфере редких и редкоземельных металлов и научных исследований. Важное внимание уделяется расширению ресурсной базы.

"По поручению президента мы продолжаем работу над расширением и эффективным использованием ресурсной базы. Казатомпром получил новую лицензию на разведку в Туркестанской области с прогнозными запасами свыше 20 тыс. тонн урана и ведет геологоразведку на трех перспективных участках Шу-Сарысуйской провинции", – сообщил председателя правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.

Учитывая растущий мировой спрос на критические минералы, компания работает над восполнением сырьевой базы для таких металлов, как тантал, ниобий и бериллий. Эти направления важны для диверсификации бизнеса и повышения конкурентоспособности Казахстана на глобальных рынках.

Заметный прогресс достигнут и в области международного сотрудничества. В отчетном периоде подписаны контракты с энергетическими компаниями Швейцарии (Axpo) и Чехии (ČEZ) на поставку урана. Также заключены меморандумы с иорданской JUMCO о совместной разведке и добыче, со словацкой SEAS о поставках урана для АЭС, а также с Министерством энергетики Румынии о расширении сотрудничества в сфере урана и развитии бериллиевой промышленности.

Признанием международного уровня компании стало избрание председателя правления "Казатомпрома" в Совет управляющих Всемирной ядерной ассоциации (WNA). Это свидетельствует о высоком доверии со стороны глобального атомного сообщества и усиливает позиции Казахстана в формировании мировой ядерной повестки.

Компания активно поддерживает отечественных производителей: в первом полугодии было заключено оффтейк-контрактов на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Подобные меры способствуют развитию национальной промышленности и создают новые рабочие места.

Развитие человеческого капитала также в числе приоритетов.

По итогам независимого исследования "Казатомпром" вошел в тройку самых привлекательных работодателей Казахстана, заняв первое место в своей отрасли. Впервые в стране на базе КБТУ стартует бакалавриат по программе "Урановое дело", разработанный при участии специалистов компании.

Дополнительно действуют образовательные инициативы: программа Murager, предоставляющая гранты школьникам и студентам регионов присутствия, и программа Izbasar, позволяющая выпускникам вузов проходить стажировку на предприятиях холдинга под руководством опытных наставников.

Компания реализует и целый комплекс социальных и экологических проектов. Они направлены на повышение качества жизни сотрудников, их семей и жителей регионов, а также на защиту окружающей среды.

Таким образом, "Казатомпром" уверенно укрепляет позиции Казахстана в глобальной атомной индустрии, вносит весомый вклад в экономику страны и развитие регионов. Сохраняя лидерство на мировом рынке урана, компания активно участвует в международном движении за переход к низкоуглеродной энергетике и устойчивому развитию.