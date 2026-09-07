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Экономика и бизнес

Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок

золото, Zijin RG Gold, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:07 Фото: пресс-служба Zijin RG Gold
Реализация проекта позволит увеличить горно-перерабатывающую мощность производственного комплекса до 16 млн тонн руды в год, сообщает Zakon.kz.

Золотодобывающая компания Zijin RG Gold, разрабатывающая месторождение Райгородок в Бурабайском районе Акмолинской области, представила проект новой золотоизвлекательной фабрики мощностью 10 млн тонн руды в год. После завершения строительства совокупная горно-перерабатывающая мощность производственного комплекса на месторождении увеличится до 16 млн тонн руды в год.

Презентация проекта состоялась 4 сентября в рамках церемонии закладки капсулы в памятный камень на проектной площадке новой фабрики. В капсуле размещено послание в будущее о развитии золоторудного месторождения Райгородок, промышленного потенциала Акмолинской области и горно-металлургической отрасли.

В 2022 году на месторождении уже была успешно запущена обогатительная фабрика мощностью переработки 6,5 млн тонн руды в год. За время ее эксплуатации компания сформировала производственную и инженерную экспертизу, необходимую для дальнейшего освоения месторождения.

открытие, золото, производство, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:07

Фото: пресс-служба Zijin RG Gold

Второй золотоизвлекательной фабрикой будет обеспечено дополнительно производство 7 тонн золота в сплаве Доре. Таким образом общее производство золота на горно-перерабатывающем комплексе Zijin RG Gold составит более 12 тонн золота в год.

Помимо золотоизвлекательной фабрики, проект предусматривает строительство объектов энергоснабжения, водоснабжения, хвостового хозяйства, добычной и транспортной инфраструктуры, ремонтно-складских и административных объектов, а также вахтового городка на 400 человек, который обеспечит комфортные условия для проживания сотрудников.

Месторождение Райгородок является одним из ключевых активов Zijin Mining Group, и его дальнейшее развитие имеет стратегическое значение для акционеров. Расширение производственных мощностей позволит нам эффективнее использовать ресурсный потенциал месторождения и укрепить производственную базу предприятия. При реализации проекта мы планируем опираться на международный опыт и лучшие практики группы, но для нас важно не просто переносить существующие решения, а адаптировать их к местным условиям, требованиям законодательства Республики Казахстан и особенностям предприятия.Генеральный директор Zijin RG Gold Ли Каивен.

Особое внимание будет уделено передовым технологиям, автоматизации производственных процессов, а также обеспечению высокого уровня промышленной безопасности и экологической ответственности. Современные технологические решения позволят повысить эффективность производства и одновременно обеспечить рациональное использование природных ресурсов и снижение воздействия на окружающую среду.

гендиректор Zijin RG Gold Ли Кайвен, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:07

Фото: пресс-служба Zijin RG Gold

Одним из практических примеров улучшения производственных процессов стало обновление собственного парка техники: компания приобрела крупногабаритную горнотранспортную технику с гибридной дизель-электрической силовой установкой. Такое оборудование позволяет повысить топливную эффективность, сократить потребление дизельного топлива и снизить выбросы парниковых газов.

Реализация нового проекта также окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона, в том числе за счет создания новых рабочих мест. Компания планирует отдавать приоритет местным специалистам, создавая условия для их трудоустройства и профессионального развития. Сегодня в Zijin RG Gold работают более 1 800 человек, 51% из них − жители Акмолинской области.

Рост производства создаст дополнительный спрос на товары, материалы, услуги и подрядные работы. Это позволит сотрудничать с местными поставщиками и подрядчиками, соответствующими требованиям компании к качеству, безопасности и надежности.

Стоит также отметить, что компания продолжает на системной основе поддерживать близлежащие населенные пункты и реализовывать социальные и образовательные инициативы для местных жителей.

Для нас этот проект – не только развитие производственных мощностей, но и инвестиция в развитие региона. Увеличение производственной мощности предприятия позволит создать новые возможности для занятости и профессионального роста сотрудников, развития МСБ и укрепления экономики региона. Мы хотим, чтобы развитие компании создавало долгосрочную ценность для всех участников – акционеров, сотрудников, жителей региона, местных и центральных государственных органов.Сo-генеральный директор Zijin RG Gold Марат Шаймарданов

золото, открытие, производство, добыча, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:07

Фото: пресс-служба Zijin RG Gold

Zijin RG Gold – золотодобывающая компания, разрабатывающая месторождение Райгородок в Бурабайском районе Акмолинской области. Запасы золота месторождения Райгородок, классифицированные по KAZRC, относятся к крупным мономесторождениям РК и составляют порядка 167 тонн.

С октября 2025 года группа компаний RG является частью Zijin Mining Group − одной из крупнейших горнопромышленных корпораций в мире, специализирующейся на добыче, переработке и металлургии золота и цветных металлов. В портфеле Zijin Mining Group более 30 проектов в 18 странах мира.

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Айсулу Омарова
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