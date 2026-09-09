AFD 2026: как холдинг "Байтерек" помогает крупным проектам привлечь инвесторов

В Астане стартовало главное событие финансовой индустрии всей Центральной Азии – форум Astana Finance Day 2026, передает корреспондент Zakon.kz.

В этом году форум вновь собрал на одной площадке руководителей государственных органов, регуляторов, суверенных фондов, банков и крупнейших инвестиционных компаний.

AFD стал площадкой, где глобальные изменения на рынках капитала обсуждаются вместе с практическими вопросами. Откуда взять длинные деньги для крупных проектов? Какие риски готовы принимать государство и институты развития? На каком этапе должен подключаться частный инвестор? И почему перспективные инициативы не всегда доходят до подписания сделок?

Одной из дискуссий первого дня стала панельная сессия Sovereign and Institutional Capital as Catalysts for Growth and Strategic Transformation. Она прошла в AIX Trading Hall и объединила специалистов, которые смотрят на инвестиционный процесс с разных сторон.

Управляющий директор Alvarez & Marsal Эрикс Цигузис представил международный консалтинговый взгляд на развитие и трансформацию крупных компаний. Со-руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, инфраструктуре и ESG в регионе EMEA агентства Fitch Ratings Ромен Мулай говорил с позиции глобального рейтингового рынка.

Старший директор инвестиционного подразделения Hong Kong Investment Corporation Джошуа Чанг представлял одну из крупнейших инвестиционных структур Гонконга. Исполнительный директор по развитию бизнеса и проектов Masdar и генеральный директор MW Energy Абдулла Заед привнес в дискуссию практический опыт реализации масштабных энергетических проектов.

Состав участников сразу определил характер разговора. Обсуждение не ограничилось тем, сколько капитала сегодня доступно на мировом рынке. Гораздо важнее было понять, при каких условиях эти деньги могут прийти в конкретные проекты в Казахстане.

Казахстанский взгляд на работу институтов развития представил заместитель председателя правления Холдинга "Байтерек" Усен Галым.

В центре выступления Усена Галыма был вопрос о роли государства и институтов развития. По его словам, государственный капитал должен создавать условия для участия частных банков и инвесторов, особенно в проектах с длительным сроком реализации и сложным распределением рисков.

"Роль Байтерека заключается в том, чтобы расширять участие банков и инвесторов в коммерчески обоснованных проектах, которым нужны дополнительные ресурсы, длинные сроки кредитования или разделение рисков. Чтобы участие частного капитала стало возможным, инвестор должен понимать, какие риски он принимает и кто отвечает за остальные. Наша задача состоит в том, чтобы определить, какой именно риск мешает финансированию, и подобрать инструмент, который сделает его приемлемым для участников сделки". Усен Галым

В этой модели Холдинг выступает связующим звеном между государственными приоритетами, бизнесом, банками и международными инвесторами. Через Банк развития Казахстана группа компаний Холдинга участвует в финансировании крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд "Даму" расширяет возможности банковского кредитования малого и среднего бизнеса, а Qazaqstan Investment Corporation развивает направление прямых инвестиций.

В ходе сессии спикерам предложили выбрать главное препятствие для притока долгосрочного капитала. Среди вариантов были распределение рисков, возможность будущего выхода инвестора и качество подготовки проектов. Усен Галым назвал ключевой проблемой именно подготовку.

Перспективная идея сама по себе еще не является инвестиционным проектом. До переговоров с кредиторами необходимо подтвердить спрос, проверить бюджет и разрешительную документацию, определить будущий рынок сбыта, рассчитать затраты и закрепить ответственность за сроки строительства. Только после этого инвестор может оценить экономику проекта и принять решение.

"Я бы выбрал подготовку проектов. Именно на этой стадии должны появиться проверяемая экономика, надежный инициатор, технические решения и договорная основа будущих доходов. Качественная подготовка позволяет предметно согласовывать риски, финансирование и будущий выход инвестора. У Байтерека воронка более тысячи проектов, но ежегодно мы отбираем 15-17 приоритетных для страны инициатив. Для нас глубина подготовки важнее охвата. В ближайшие 18 месяцев первая группа таких проектов должна дойти до финансового закрытия, не до презентаций, а до подписанных сделок". Усен Галым

Обсуждение затронуло и государственное сопровождение инвесторов. По мнению Усена Галыма, принцип "единого окна" должен обеспечивать непрерывное сопровождение инвестора на всех этапах: от первого обращения до финансирования проекта и защиты его прав. Для этого необходимы понятный порядок действий, один ответственный куратор, конкретные сроки принятия решений и постоянная обратная связь.

Вопросы, поднятые на сессии, выходят за рамки одной отрасли. Та же логика применима к промышленности, инфраструктуре, критическим минералам и энергетике. Частный капитал приходит туда, где есть качественно подготовленный проект, понятные источники дохода и четко распределенная ответственность.

Участие группы компаний Холдинга "Байтерек" в AFD 2026 не ограничивается этой дискуссией. Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова выступает на сессии об исламских банковских окнах. Председатель правления БРК Марат Елибаев модерирует обсуждение будущего финансовой инфраструктуры. Председатель правления QIC Дидар Каримсаков участвует в панели о рынке прямых инвестиций, а управляющий директор БРК Дина Жанадил представляет взгляд на развитие авиационного финансирования в Казахстане и Центральной Азии.