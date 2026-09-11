Время технарей: почему сварщики и инженеры становятся главными кадрами

Казахстанское сельхозмашиностроение переживает свою прайм-эру – период наивысшего технологического расцвета и фундаментальной трансформации, сообщает Zakon.kz.

Эпоха обычной сборки окончательно ушла в прошлое. Сегодня отечественные заводы выходят на один уровень с мировыми лидерами индустрии, меняя статус с покупателей технологий на равноправных индустриальных партнеров.

География глобального партнерства

Казахстанский вектор промышленной кооперации охватывает ключевых флагманов мирового АПК. К примеру, в этом году новыми стратегическими партнерами завода AGROMASH стали настоящие гиганты индустрии: Väderstad, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Vervaet, Kuhn Group и Brandt Agricultural Products.

Фото: AGROMASH

Практика на заводах гигантов: от John Deere до AMAZONE

Главный двигатель новой эры – трансфер знаний. Локализация железа бессмысленна без локализации инженерных умов. Казахстанские специалисты проходят регулярную практику и интенсивные стажировки на производственных площадках по всему миру: AMAZONE, LOVOL, JOHN DEERE, Петербургском тракторном заводе и других заводах партнерской сети.

Ярким примером международной интеграции стала производственная стажировка в США. Инженеры костанайского завода AGROMASH и компании Eurasia Group AG (официального дистрибьютора John Deere в РК) преодолели сложнейший маршрут – из Костаная через Чикаго в Де-Мойн, Ватерлоо и Молин, чтобы погрузиться в работу ключевых предприятий штаб-квартиры John Deere. На заводах по выпуску опрыскивателей, тракторов и комбайнов казахстанские специалисты изучили передовые стандарты сквозной цифровизации, роботизации и умного производства.

Почувствовать себя через полвека снова студентом – очень необычно. Глаза загорелись по-новому. Меня поразила Америка, а сами заводы – это эталон цифровизации и автоматизации процессов. Мы не просто посмотрели на это со стороны, а уже несколько месяцев системно внедряем и адаптируем этот передовой опыт в рабочие процессы на нашем производстве, – делится 51-летний инженер Кайрат Карбаев, для которого поездка в этом году стала первой зарубежной командировкой в жизни.

Фото: AGROMASH

Параллельно развиваются и европейские технологические треки. Директор по операционной эффективности завода AGROMASH Бахтияр Балгужин (32 года) руководит стратегическим проектом по выпуску посевных комплексов AMAZONE. На протяжении двух лет представители немецкого бренда обучают костанайских машиностроителей непосредственно в стенах Локализационного центра, а уже в этом году Бахтияр и его инженерная команда отправятся на стажировку в Германию.

В этом году наша команда освоила производство бункеров емкостью свыше 7 тонн, кроме того, до конца года будет полностью локализована сеялка точного высева Amazone Precea 12000. Жесткий план подготовки к посевной кампании мы выполнили на 100%, поставив аграриям высокотехнологичные посевные комплексы AMAZONE. Теперь наш фокус – углубление технологических операций и перенос немецких стандартов качества непосредственно на костанайскую площадку, – подчеркивает Бахтияр Балгужин.

Масштабы локализации и завод полного цикла

Фото: AGROMASH

За текущий год в Локализационном центре в Костанае произвели порядка 400 тыс. сложных узлов и компонентов. Инженерный портфель завода пополнился ключевыми новинками рынка – костанайцы успешно локализовали:

зерноуборочный комбайн LOVOL GK-150 с роторным двигателем мощностью 324 л.с.;

универсально-пропашной трактор LOVOL 3004 (300 л.с.);

кормоуборочный комбайн LOVOL FB20;

обновленную эргономичную кабину UNICAB для комбайнов серии ESSIL – модернизированную версию ранее локализованной кабины.

Фото: AGROMASH

Сейчас часть команды костанайских машиностроителей находится в Китае. Завод AGROMASH совместно с транснациональной компанией WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD реализует крупнейший проект – строительство первого и единственного в Казахстане завода полного цикла по производству зерноуборочных комбайнов:

163+ млн долларов – общий объем прямых инвестиций;

50 000+ кв. м – площадь современного индустриального комплекса;

до 1 000 единиц – ежегодная производственная мощность;

200+ – новых высококвалифицированных рабочих мест.

Казахстанское машиностроение вышло на траекторию, где технологический суверенитет строится на сильных международных союзах и непрерывном обучении собственных инженеров.