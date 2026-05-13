Финансы

Сбережения через депозит: почему казахстанцы снова выбирают накопления

тенге, депозиты, финансы, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 15:22
Рынок депозитов в Казахстане переживает редкий исторический период, сообщает Zakon.kz.

В среднем по рынку ставки по вкладам сегодня составляют 18,5-20,5% годовых – уровень, который финансовые аналитики называют максимальным за последние десятилетия. На этом фоне ключевым трендом становится возвращение интереса населения к накоплениям.

Период высокой инфляции заметно изменил поведение клиентов банков: деньги все реже остаются на текущих счетах и все чаще переходят в системные накопления. Краткосрочные депозиты сроком до 3-х месяцев позволяют быстро получить высокий процент без долгосрочных обязательств, тогда как вклады на 6-12 месяцев, напротив, используются для закрепления высокой ставки на более длительный период – особенно в ожидании возможного снижения базовой ставки Национального банка.

По словам Александра Попова, исполнительного директора Управления развития некредитных продуктов Евразийского банка, текущая ситуация на рынке формирует уникальное окно возможностей для вкладчиков.

Сегодня высокая ставка – это не только возможность получить повышенный доход, но и хороший момент для формирования привычки к накоплениям. Мы видим, что клиенты стали чаще выбирать сберегательные продукты на более длительный срок, стремясь зафиксировать текущий уровень доходности заранее, – отметил он.

Эксперты рынка отмечают: периоды столь высоких ставок обычно не сохраняются продолжительное время. Именно поэтому особое внимание клиентов сегодня смещается в сторону депозитов сроком на 12 месяцев. Такой формат позволяет сохранить текущую высокую доходность даже в случае изменения рыночной конъюнктуры в будущем.

Надежность и финансовая дисциплина

Одним из наиболее заметных предложений на рынке в этом сегменте сегодня остается линейка вкладов TURBO Deposit Накопительный от Евразийского банка. По сберегательному вкладу без пополнения на 12 месяцев банк предлагает 20,50% ГЭСВ при номинальной ставке 18,79% – один из наиболее высоких уровней доходности среди предложений банков второго уровня Казахстана.

Чтобы понять потенциал долгосрочного размещения капитала, рассмотрим реальные примеры. Если у клиента есть, например, 10 млн тенге, которые не планируется использовать в течение полугода, средства могут быть размещены на следующих условиях: ГЭСВ – от 20,50% до 20,52% при номинальной ставке 18,95%. При этом вкладчик за 6 месяц получит более 986 тысяч тенге процентов.

При размещении 10 млн тенге на 12 месяцев без права пополнения ГЭСВ составит 20,50%, номинальная ставка – 18,79%. За 12 месяц вкладчик уже получит более 2 050 000 тенге процентов. Несложно посчитать процент, если вы будете размещать сумму, большую или меньшую 10 млн тенге. И всегда можно понять потенциальный доход, используя в мобильном приложении банка Eurasian Bank "Калькулятор депозита".

Дополнительным фактором надежности выступает повышенная сумма гарантийного возмещения Казахстанского фонда гарантирования депозитов – до 20 млн тенге по сберегательным депозитам. В результате цели накоплений разделяются, формируется финансовая подушка, а управление рисками становится осознанным.

Важно понимать: текущий уровень ставок – следствие денежно-кредитной политики Национального банка. Исторически такие периоды не сохраняются долго. Прогнозируемо, что как только начнет снижаться базовая ставка Нацбанка РК, ставки по депозитам начнут постепенно уменьшаться. Поэтому основная задача вкладчика сегодня – не просто воспользоваться высокой доходностью, а зафиксировать ее максимально надолго.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка

Айсулу Омарова
