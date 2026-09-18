SARAN MACHINERY формирует кадровую базу для нового высокотехнологичного производства HOWO и SITRAK

ТОО "Saran Machinery" приступило к системной подготовке кадров для нового производства коммерческой техники в индустриальной зоне города Сарань, сообщает Zakon.kz.

На предприятии планируется выпуск самосвалов и другой тяжелой коммерческой техники под брендами HOWO и SITRAK.

Подготовка специалистов ведется параллельно с созданием производственной инфраструктуры. Такой подход приобретает особое значение на фоне активного промышленного развития Карагандинской области: запуск новых производств усиливает спрос на инженеров, технологов и квалифицированных рабочих, способных работать с современным промышленным оборудованием и технологиями.

В сентябре SARAN MACHINERY подписало меморандумы о сотрудничестве с десятью организациями технического и профессионального образования Карагандинской области. Партнерство направлено на формирование кадрового резерва для нового производства и более тесную интеграцию образовательного процесса с реальными потребностями машиностроительной отрасли.

Фото: SARAN MACHINERY

Запускаемые в Сарани машиностроительные проекты предполагают применение современных производственных технологий, оборудования, цифровых систем управления и контроля качества. Работа на таких предприятиях требует не только базовой профессиональной подготовки, но и высокой технической культуры, дисциплины, ответственности и способности постоянно осваивать новые компетенции.

Именно поэтому компания делает ставку на опережающую модель подготовки кадров – специалисты должны знакомиться с современным производством и его требованиями еще на этапе обучения.

В рамках подписанных меморандумов планируется развивать дуальное и практико-ориентированное обучение, организовывать производственную практику и стажировки, привлекать специалистов предприятия к подготовке студентов, а также совместно совершенствовать образовательные программы с учетом технологических требований современного машиностроения.

Одновременно предприятие продолжит инвестировать в повышение квалификации действующих сотрудников. Работники завода получат возможность осваивать новые технологии и оборудование, развивать инженерные и производственные компетенции и профессионально расти внутри компании.

Перед подписанием соглашений руководители колледжей посетили производственную площадку, где ознакомились с производственными процессами, оборудованием и условиями труда, а также обсудили компетенции, которые будут необходимы специалистам нового производства.

Современный машиностроительный завод начинается не с оборудования, а с людей, которые способны профессионально с ним работать. Чем технологичнее становится производство, тем выше требования к квалификации и ответственности специалистов. Поэтому мы считаем правильным готовить кадры одновременно с созданием самого предприятия. Наша задача – вместе с колледжами дать молодым людям реальные производственные компетенции и возможность еще во время обучения увидеть, как устроено современное машиностроение. В результате регион получает квалифицированных специалистов, молодежь – понятную профессиональную перспективу, а предприятие – устойчивую кадровую базу для дальнейшего развития, – отметил директор ТОО "Saran Machinery" Станислав Ли.

Партнерами SARAN MACHINERY стали Карагандинский высший политехнический колледж, Карагандинский транспортно-технологический колледж, Карагандинский машиностроительный колледж, Карагандинский высший колледж инжиниринга, Карагандинский агротехнический колледж, Карагандинский индустриально-технологический колледж, Карагандинский высший колледж им. Ж.К. Букенова, Шахтинский технологический колледж, Саранский технический колледж и Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. А. Кунанбаева.

Кадры для новой индустриализации

Инициатива предприятия соответствует государственной политике по развитию инженерно-технических компетенций, модернизации системы технического и профессионального образования и укреплению связи между образовательными учреждениями и реальным сектором экономики.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость укрепления технического кадрового потенциала страны. В рамках Года рабочих профессий был обозначен курс на масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования, повышение престижа инженерных и рабочих специальностей и более активное участие бизнеса в подготовке востребованных специалистов.

Фото: SARAN MACHINERY

В послании президента также особо отмечена потребность страны в профессиональных кадрах: "Елімізге кәсіби даярлығы жоғары, білікті жұмысшылар өте қажет" – "Нашей стране крайне необходимы квалифицированные рабочие с высоким уровнем профессиональной подготовки".

Развитие инженерного образования и подготовка нового поколения технических специалистов являются важной частью технологической модернизации Казахстана. Формирование собственного сильного инженерного корпуса необходимо для того, чтобы новые промышленные предприятия страны не только использовали современные технологии, но и создавали условия для их дальнейшего развития и локализации.

Для Карагандинской области этот вопрос имеет особое значение. Рост числа промышленных и машиностроительных проектов формирует дополнительный спрос на инженерно-технические и рабочие кадры. В этих условиях взаимодействие предприятий и образовательных организаций позволяет заранее формировать необходимые компетенции и синхронизировать подготовку специалистов с развитием промышленности региона.

Для SARAN MACHINERY работа с человеческим капиталом становится такой же важной частью запуска нового производства, как строительство инфраструктуры и установка оборудования. Компания намерена последовательно развивать сотрудничество с колледжами, инвестировать в профессиональное обучение сотрудников и создавать кадровую базу для долгосрочного развития машиностроения в Карагандинской области.