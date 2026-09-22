Джеки Чан стал Жакежаном в новой рекламной кампании Kaspi.kz
Но когда за дело берется Джеки Чан, даже самые обычные ситуации могут превратиться в настоящие приключения. Первый ролик новой кампании выходит 22 сентября.
Идея рекламной кампании появилась после знакомства Джеки Чана с Kaspi.kz. Глава и сооснователь компании Михаил Ломтадзе предложил Джеки Чану стать одним из любимых клиентов Kaspi.kz и подарил ему именную карту Kaspi Gold. В Казахстане актер также участвует в съемках фильма "Доспехи бога: Ультиматум", генеральным партнером которого выступает Kaspi.kz.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
"Мы очень рады, что Джеки стал одним из наших любимых клиентов, а теперь еще и героем новой рекламной кампании. Надеемся, эта история подарит нашим клиентам хорошее настроение. Желаем приятного просмотра!"
Каким окажется следующий день Жакежана в Казахстане, создатели кампании пока не раскрывают.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.
Сервисами Kaspi.kz пользуются более 26 млн клиентов и около 1 млн партнёров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.