Джеки Чан стал Жакежаном в новой рекламной кампании Kaspi.kz

В Kaspi представили, что, если бы он жил в Казахстане, его звали бы Жакежан. Он жил бы обычной жизнью и, конечно, пользовался бы привычными для казахстанцев сервисами Kaspi.kz, сообщает Zakon.kz.

Но когда за дело берется Джеки Чан, даже самые обычные ситуации могут превратиться в настоящие приключения. Первый ролик новой кампании выходит 22 сентября.

Идея рекламной кампании появилась после знакомства Джеки Чана с Kaspi.kz. Глава и сооснователь компании Михаил Ломтадзе предложил Джеки Чану стать одним из любимых клиентов Kaspi.kz и подарил ему именную карту Kaspi Gold. В Казахстане актер также участвует в съемках фильма "Доспехи бога: Ультиматум", генеральным партнером которого выступает Kaspi.kz.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

"Мы очень рады, что Джеки стал одним из наших любимых клиентов, а теперь еще и героем новой рекламной кампании. Надеемся, эта история подарит нашим клиентам хорошее настроение. Желаем приятного просмотра!"

Каким окажется следующий день Жакежана в Казахстане, создатели кампании пока не раскрывают.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 26 млн клиентов и около 1 млн партнёров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.