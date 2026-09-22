Единый фронт-офис "Байтерека" заработал на базе региональной сети Фонда "Даму"

Важно, что такая поддержка доступна во всех регионах страны. Мы планируем масштабировать программу "Іскер аймақ" на села, сделав подход к поддержке предпринимателей более адресным. И здесь большую роль должны сыграть региональные филиалы и мобильные фронт-офисы Фонда "Даму". Задача консультантов – сопровождать бизнес на всех этапах становления и развития, – отметил Серик Жумангарин.

Также здесь в пилотном режиме запущен Центр поддержки и сопровождения бизнеса, ориентированный на комплексное решение трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели. Специалисты Центра проводят первичный анализ ситуации и определяют возможные механизмы ее решения. При необходимости к работе подключаются профильные государственные органы, финансовые институты, местные исполнительные органы и организации группы Холдинга "Байтерек". Фонд "Даму" координирует взаимодействие между участниками и сопровождает предпринимателя до получения решения по его вопросу, избавляя его от необходимости самостоятельно обращаться в каждое ведомство или организацию по отдельности.