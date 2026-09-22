Единый фронт-офис "Байтерека" заработал на базе региональной сети Фонда "Даму"
Основой Единого фронт-офиса стала региональная сеть Фонда "Даму". Фонд работает во всех 20 регионах Казахстана и развивает мобильные фронт-офисы.
Здесь предприниматели смогут получить консультацию и поддержку по широкому спектру вопросов – от финансирования малого и среднего бизнеса и крупных инвестиционных проектов до прямых инвестиций, экспортного страхования и модернизации промышленных предприятий. Единый фронт-офис объединяет инструменты пяти организаций Холдинга "Байтерек": Фонда "Даму", Банка развития Казахстана, Qazaqstan Investment Corporation, Экспортно-кредитного агентства Казахстана и Фонда развития промышленности – и будет работать по принципу "одного окна". Теперь предпринимателю не нужно обращаться в разные организации и самостоятельно разбираться, какой инструмент ему подходит. Достаточно обратиться в Единый фронт-офис, где ему помогут подобрать необходимую меру поддержки.
В ходе презентации председатель правления Фонда "Даму" Фархат Сарсекеев отметил, что главная задача нового формата – сделать господдержку более доступной.
Создание Единого фронт-офиса – это новый этап развития Фонда "Даму" и расширения его роли в экосистеме поддержки бизнеса. Технический запуск Единого фронт-офиса состоялся в феврале текущего года. Уже сейчас результаты показывают востребованность нового формата: с момента технического запуска ЕФО поступило порядка 30 тысяч обращений, а 1 250 проектов были сопровождены и профинансированы, – сказал Фархат Сарсекеев.
Работа ЕФО охватывает весь цикл сопровождения предпринимателя: обращение – подбор подходящего инструмента – консультация – подача заявки – сопровождение проекта – рассмотрение вопроса финансирования.
Важно, что такая поддержка доступна во всех регионах страны. Мы планируем масштабировать программу "Іскер аймақ" на села, сделав подход к поддержке предпринимателей более адресным. И здесь большую роль должны сыграть региональные филиалы и мобильные фронт-офисы Фонда "Даму". Задача консультантов – сопровождать бизнес на всех этапах становления и развития, – отметил Серик Жумангарин.
Также здесь в пилотном режиме запущен Центр поддержки и сопровождения бизнеса, ориентированный на комплексное решение трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели. Специалисты Центра проводят первичный анализ ситуации и определяют возможные механизмы ее решения. При необходимости к работе подключаются профильные государственные органы, финансовые институты, местные исполнительные органы и организации группы Холдинга "Байтерек". Фонд "Даму" координирует взаимодействие между участниками и сопровождает предпринимателя до получения решения по его вопросу, избавляя его от необходимости самостоятельно обращаться в каждое ведомство или организацию по отдельности.
У предпринимателей в процессе работы возникает множество практических вопросов – от уплаты налогов и получения льготного финансирования до реструктуризации кредитов и участия в государственных программах. Легко открыть бизнес, но тяжело его развивать и удерживать. Постоянно возникают какие-то проблемы – и внешние, и внутренние. Поэтому наличие такого места, куда ты можешь обратиться, если у тебя есть проблема, и где тебе помогут решить эту проблему, – это очень важно, – подчеркнул заместитель премьер-министра – министр национальной экономики.
Пилотный проект центров поддержки и сопровождения бизнеса охватывает Астану, Алматы, Шымкент, Северо-Казахстанскую и Актюбинскую области.
Обратиться в ЕФО могут как начинающие, так и действующие предприниматели. Новый офис также оборудован коворкинг-зоной и конференц-залом. Здесь предпринимателям могут помочь с подготовкой бизнес-плана, отчетности, а при необходимости организовать совместную консультацию с представителями других организаций Холдинга, государственными органами и финансовыми институтами. Адреса и контакты региональных филиалов Фонда "Даму" доступны на сайте www.damu.kz , а также по номеру Единого контакт-центра 1408.