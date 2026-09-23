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Экономика и бизнес

Allur объединяет промышленность и университеты Казахстана и Кореи для подготовки нового поколения инженеров

документы, подпись, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:01 Фото: Allur
Автомобильная компания Allur совместно с Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Д. Серикбаева (ВКТУ) и Атырауским университетом нефти и газа имени С. Утебаева (АУНГ) развивает новую модель взаимодействия промышленности, образования и науки, сообщает Zakon.kz.

Международными партнерами инициативы станут Hanbat National University и Kyungsung University Республики Корея.

Ключевым элементом сотрудничества станет производственная кафедра Allur Isker, где подготовка специалистов и научные исследования будут выстраиваться вокруг реальных технологических задач предприятий.

Проект продолжает системную работу Allur по развитию инженерных компетенций в Казахстане и соответствует курсу президента Касым-Жомарта Токаева на формирование инженерной нации, развитие человеческого капитала, повышение престижа технических профессий и укрепление связи науки с реальным сектором экономики.

Основой работы Allur Isker станет поэтапный принцип: "производственная задача – научное исследование – технологическое решение – внедрение".

университет, специалисты, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:01

Фото: Allur

Allur будет формировать конкретные задачи в области автомобильного производства, цифровизации, искусственного интеллекта, автоматизации, роботизации и контроля качества. Для их решения университеты объединят исследователей, преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов, а инженеры компании будут сопровождать проекты непосредственно на производстве.

Среди перспективных направлений – компьютерное зрение, интеллектуальный контроль качества, прогнозирование неисправностей оборудования, цифровые двойники, анализ производственных данных, новые материалы и локализация компонентов.

Таким образом, Allur выступает не только ответственным работодателем, но и активным индустриальным участником развития инженерного образования и прикладной науки в стране. Компания последовательно развивает дуальное образование, производственные практики и инженерное наставничество, переходя от отдельных образовательных инициатив к формированию собственной системы прикладного R&D.

Проект объединяет компетенции сразу нескольких регионов Казахстана: автомобильное производство Allur в Костанайской области, инженерную и научную базу ВКТУ в Восточном Казахстане и технические компетенции АУНГ в Атырауской области. АУНГ дополнит проект экспертизой в сфере транспортной техники, машиностроения, автоматизации и робототехники. ВКТУ станет одной из ключевых научно-образовательных площадок для реализации прикладных инженерных проектов.

Такая модель позволяет регионам усиливать друг друга: предприятия формируют технологический запрос, университеты концентрируют знания и готовят специалистов, а производство становится площадкой для проверки и внедрения разработок.

подпись, университет, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:01

Фото: Allur

Важной частью Allur Isker станет сотрудничество с Hanbat National University и Kyungsung University. Корейские партнеры привнесут экспертизу в механической инженерии, мехатронике, робототехнике, искусственном интеллекте и цифровых технологиях. Объединение возможностей казахстанской промышленности и университетов с международными компетенциями позволит расширить практическую подготовку инженеров и развивать совместные прикладные исследования.

Еще одним направлением станет подготовка специалистов для перспективного производства медицинской техники. Allur и Silk Road рассматривают планы по производству в Казахстане ультразвукового диагностического оборудования. Основой для подготовки кадров может стать опыт ВКТУ, который совместно с Медицинским университетом Семей реализует программу "Медицинский инжиниринг (Медицинская техника)".

Объединение производственных возможностей, инженерных компетенций ВКТУ и медицинской экспертизы позволит связать планы по локализации медицинского оборудования с развитием собственных компетенций Казахстана в медицинском приборостроении.

Практическую работу Allur Isker планируется начать с проектов, результаты которых можно проверить непосредственно на производстве в течение нескольких месяцев: машинного зрения, анализа производственных дефектов, мониторинга оборудования и цифровизации технологических операций. Успешные решения смогут стать основой для долгосрочных R&D-проектов, магистерских и докторских исследований и дальнейшего внедрения на предприятиях.

Стратегическая задача Allur – выстроить устойчивую связь между образованием, наукой и производством и участвовать в формировании нового поколения казахстанских инженеров, способных не только работать с современными технологиями, но и создавать собственные инженерные решения внутри страны.

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Айсулу Омарова
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