Из-за отсутствия маркировки казахстанские товары могут не допустить на российские маркетплейсы

Близится дата, которая может стать критичной для казахстанского бизнеса, продающего товары в ЕАЭС через маркетплейсы, – 31 октября 2026 года. С этого дня в РФ нельзя будет ввезти товары без маркировки, которая в РК пока не обязательна, и это закроет селлерам важный рынок.

Но для начала разберемся, что представляет собой проблема и почему она вообще возникла. Государства ЕАЭС подписали "Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе" в Алматы еще в 2018 году.

Цель – эффективно бороться с контрабандой и прочими нарушениями законодательства в торговле. Если коротко, товары маркируются при помощи уникальных штрихкодов, которые наносят на упаковку, ярлык или сам товар. Код выводится из оборота при продаже или списании товара, а на пути к конечному покупателю все сведения о перемещениях и прочих операциях добавляются в информационную систему.

Однако для внедрения маркировки нужно время.

При этом в России первое распоряжение правительства относительно данного вопроса датируется 28 апреля 2018 года №791-р. Затем в течение последующих лет отдельными постановлениями правительства маркировка внедрялась для все новых групп товаров: это одежда, обувь, товары для дома и интерьера, печатная продукция, удобрения, сталь, табак, консервы и т. д. и т. п.

Так подошел 2026 год. 31 августа пилотные проекты закончились для очень многих групп товаров. А 31 октября – крайний срок, когда эксперимент в принципе завершится. И для казахстанских селлеров, продающих товары на российском рынке, это стало проблемой, поскольку в Казахстане обязательная маркировка за эти годы не была внедрена.

Возникает закономерный вопрос: почему? Тем более что подготовительная работа давно проведена: в РК оператором маркировки выбран "Казахтелеком" с системой Tanba, аналогично тому, как в РФ подобные полномочия имеет Центр развития перспективных технологий с системой "Честный знак".

Однако между собой они до сих пор не интегрированы, как задумывалось при заключении соглашения. И в результате возникает следующая проблема. Пока продукция реализуется внутри Казахстана, вопросов к продавцам (производителям) не возникает. Но при пересечении границы внутри ЕАЭС действуют правила уже другой страны.

И если казахстанские товары, которые селлеры хотят реализовать в РФ, не промаркировать, они просто не будут пропущены через границу.

Имеется временное решение проблемы, предусмотренное законодательством ЕАЭС, а именно решением Совета ЕЭК № 19 от 5 марта 2021 года (пунктом 20). Российский оптовый покупатель или импортер (либо российское юридическое лицо, образованное казахстанским продавцом) заказывает коды в "Честном знаке", после чего передает их казахстанскому экспортеру.

В свою очередь, последний наносит штрихкод (в РФ он называется Data Matrix) на товар в Казахстане, а затем передает российской стороне отчет с перечнем нанесенных кодов. После чего данные товары вводятся в оборот, т. е. могут пересечь границу и попасть на условные полки магазинов.

Однако это такое себе "решение" (не говоря уже о том, что оно временное, а не системное). Если товар реализуется конечному потребителю на маркетплейсе (а так и есть в большинстве случаев), у продавца нет такого российского контрагента. Специальная регистрация юрлица в другой стране – это колоссальные издержки, налоги и бюрократия, которые могут убить рентабельность.

Поэтому для казахстанских селлеров (особенно малого бизнеса) необходимость таких действий, чтобы обеспечить маркировку товаров в РФ, может станет непреодолимой преградой. При этом речь идет о весьма немалых числах – говорим ли мы о людях или о деньгах. Речь, в частности, о десятках тысяч субъектов бизнеса.

Для справки: в 2025 году Казахстан экспортировал в Россию товаров на $8,25 млрд. Это, кстати, на 13,6% меньше, чем годом ранее, когда экспорт составлял $9,55 млрд. Зато продажи казахстанских компаний через российские маркетплейсы, наоборот, выросли: с 50 до 62 процентов в зависимости от конкретной площадки.

И, учитывая величину данного рынка, для многих казахстанских селлеров это уже не просто дополнительный канал сбыта, а основной источник выручки. Потеря которой чревата не только для бизнеса, но и для государства и общества, – сокращением налоговых выплат в бюджет.

Какие могут быть выходы из сложившейся ситуации? Мы задали этот вопрос советнику руководителя Ассоциации предпринимателей электронной коммерции Казахстана, экс-депутату Мажилиса Айтуару Кошмамбетову.

"Со стороны государства сейчас важно обеспечить бизнесу максимально понятную и доступную информацию. Было бы полезно сформировать единую публичную таблицу по основным товарным категориям, где будут указаны российские сроки, перечень товаров, статус подключения к Tanba, возможность прямого заказа кодов, временный порядок работы и контакты ответственных специалистов". Айтуар Кошмамбетов

Но речь в данном случае идет, как видим, о временных мерах. Поскольку, по некоторым данным, механизм заказа российских кодов через казахстанского оператора сейчас прорабатывается по некоторым товарным группам. Мало того – казахстанская сторона уже подписала соответствующий договор и направила его России. (Подробнее об этом мы сможем рассказать читателям, когда получим ответы на запрос, которые отправили в Министерство торговли и интеграции и НПП "Атамекен").

При этом эксперт убежден, что:

"Казахстану не следует экстренно вводить обязательную маркировку для всего внутреннего рынка только вслед за Россией. Внутри страны этот процесс должен идти поэтапно, после пилотов и оценки готовности предпринимателей". Айтуар Кошмамбетов

При этом "НПП "Атамекен" считает важным не столько механически синхронизировать национальные сроки введения маркировки, сколько "обеспечить полноценный механизм взаимного признания средств идентификации и информационного взаимодействия национальных систем маркировки, позволяющий обеспечить свободное обращение маркированных товаров в рамках ЕАЭС".

По некоторым данным, механизм заказа российских кодов через казахстанского оператора прорабатывается по 23 товарным группам, и казахстанская сторона уже подписала соответствующий договор и направила его России.

"Таким образом, Казахстан находится уже не на этапе постановки вопроса о необходимости взаимного признания, а на этапе юридического оформления и технической реализации межоператорского взаимодействия". "НПП "Атамекен"

Очевидно, однако, что на разного рода согласования уйдет время, а поднятый вопрос срочный и социально чувствительный. Как быть селлерам прямо сейчас? И что может государство оперативно сделать, чтобы избежать негативных эффектов? Очевидно, что нужны экстренные меры поддержки (юридические, технические, переговорные) казахстанских экспортеров на онлайн-площадках.

Напомним, что для некоторых групп товаров маркировка при ввозе в РФ требовалась и раньше. И проблема решалась... временными разрешениями со стороны российских властей (президентскими указами), которыми пролонгировался переходный порядок. Например, в прошлом году временное разрешение на ввоз товаров без маркировки было дано Кыргызстану – до 10 декабря 2025 года. При этом срок последнего разрешения для стран ЕАЭС истек в последний день лета 2026 года.

Наверное, могут быть и некие иные "переходные решения". Но последствия, если не принять срочные меры, неутешительны. Из-за "технической рассинхронизации" профильных ведомств селлеры сейчас фактически оказались перед выбором: или потерять главный экспортный рынок (что сделает бизнес нерентабельным), или переносить бизнес из РК в другие юрисдикции.

