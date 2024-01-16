Какие казахстанские товары популярны на маркетплейсах за рубежом
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев перечислил казахстанские товары, которые пользуются успехом на зарубежных маркетплейсах, передает корреспондент Zakon.kz.
В Китае прежде всего популярна пищевая продукция.
"Мед, кондитерские изделия и наши алкогольные напитки. По питанию это на сегодня узнаваемые и востребованные товары на электронных платформах".Арман Шаккалиев
В других странах это товары народного потребления, продукты питания и все, что связано с ремесленничеством.
"У нас есть интересные продажи по изделиям ручной работы. И по европейскому и американским рынкам – это драгоценные ювелирные изделия".Арман Шаккалиев
Он также рассказал, какие товары в свою очередь покупают казахстанцы через Интернет.
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