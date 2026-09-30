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Экономика и бизнес

АО "Фонд развития промышленности" привлекает финансирование с европейского рынка

флаги Казахстана и Германии, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 15:00 Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"
В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Германию Фондом развития промышленности, входящим в структуру Национального инвестиционного холдинга "Байтерек", подписан договор займа с банком AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (AKA Bank).

Привлечение финансирования с европейского рынка капитала является очередным важным направлением, ориентированным на поступательную диверсификацию источников фондирования Фонда развития промышленности, а также фундаментальным началом долгосрочного эффективного сотрудничества с финансовыми институтами Европейского союза.

подписание договора в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 15:00

Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"

"Налаживание делового взаимодействия Фонда развития промышленности с европейским AKA Bank позволит придать импульс промышленному и инфраструктурному развитию Казахстана, обеспечить приток дополнительных инвестиций в реальную экономику нашей страны, создать новые индустриальные производства и рабочие места при финансовой поддержке Фонда. Как известно, Казахстан встроен в глобальную финансовую систему, и в настоящее, современное время одним из важнейших приоритетов является экономическая кооперация с мировой банковской системой, взаимовыгодное сотрудничество с ведущими финансовыми институтами. И сегодняшнее подписание основополагающего документа, направленного на обеспечение финансирования с AKA Bank, является очередным подтверждением неизменного курса Фонда развития промышленности в данном направлении", – отметила заместитель председателя Правления АО "Фонд развития промышленности" Жанар Ибрашева.

Отметим, что в соответствии с изменениями в Инвестиционную политику Холдинга "Байтерек" одним из ключевых направлений деятельности Фонда развития промышленности является поддержка крупных и экономически значимых для страны проектов, при этом основной акцент ориентирован на развитие машиностроительной отрасли и сопутствующих производств.

Как известно, Германия является одним из мировых лидеров в машиностроении, задавая самые высокие стандарты в данной отрасли. В настоящее время крупнейшие немецкие машиностроительные компании уже выступают надежными поставщиками оборудования для значительной части проектов, финансируемых Фондом развития промышленности.

Таким образом, привлечение финансирования от AKA Bank создаст дополнительные возможности для укрепления сотрудничества между банковским сектором Германии и отечественными промышленными предприятиями, при этом финансовым оператором данного взаимодействия является Фонд развития промышленности.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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