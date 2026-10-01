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Экономика и бизнес

Шопинг без риска: что покупают казахстанцы старшим и как защитить их данные

онлайн-мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 10:00 Фото: magnific.com
1 октября во всем мире и в Казахстане традиционно поздравляют старшее поколение. Это прекрасный повод лишний раз уделить внимание и подарить тепло родителям, бабушкам и дедушкам.

Сегодня выразить любовь и сказать "спасибо" можно не только звонком или визитом, но и полезным подарком с доставкой прямо до двери. Накануне праздника аналитики Wildberries изучили покупки казахстанцев и увидели, как трепетное отношение к старшим отражается в реальных заказах на площадке.

В этом году жители страны выбирают товары, которые делают жизнь пожилых людей комфортнее и безопаснее. Так, в Улытауской области в тренде согревающие пояса – спрос на площадке в последние дни вырос почти в 7 раз, в Туркестане чаще заказывают тонометры, а в Астане интерес к опорным тростям для безопасных прогулок увеличился в 5 раз.

Заказы витаминов "50+" выросли по всей стране на 64%, а глюкометров – на 52%. Интерес к компрессионному трикотажу увеличился вдвое, медицинские ходунки стали заказывать на 37% чаще, а прогулочные трости – почти на 10%. Кроме того, в список самых популярных подарков для близких вошли удобные массажеры для шеи.

Как уберечь близких от мошенников

Родители, бабушки и дедушки активно осваивают смартфоны, маркетплейсы и мобильные банки. Это упрощает жизнь, но привлекает мошенников, для которых пожилые люди часто становятся главной мишенью. Объяснить им базовые правила цифровой гигиены сегодня так же важно, как купить полезный подарок для здоровья.

Чтобы шопинг и использование цифровых сервисов приносили только радость, команда кибербезопасности Wildberries напоминает три базовых правила, которыми обязательно нужно поделиться с пожилыми родственниками:

  1. Никогда и никому не сообщайте пароли и коды из СМС. Настоящие банки, госорганы, службы доставки никогда не спрашивают их по телефону. Если вам звонят и просят код – это мошенники, кладите трубку и перезвоните в банк.
  2. Не переходите по ссылкам из электронных писем и СМС, даже если они приходят от знакомых. Мошенники могут прислать ссылку на фальшивый сайт, который украдёт ваши данные. Вводите адрес банка вручную или через сохраненные закладки.
  3. Проверяйте сообщения в официальных источниках. Не верьте на слово, если вам угрожают блокировкой карты или сообщают о крупном выигрыше. Не сообщайте свои личные данные, особенно если на вас давят (например, требуют сделать что-то здесь и сейчас). Позвоните в банк по номеру на обратной стороне карты.

Берегите своих близких, проявляйте заботу и делитесь с ними простыми правилами цифровой безопасности – ведь ваше внимание и бдительность лучшая защита для них.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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