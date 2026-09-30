#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
439.37
498.6
5.22
Общество

106 лет – самой старшей, 104 – самому старшему: появилась интересная статистика о казахстанцах

Пожилые люди, пожилой человек, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 11:44 Фото: unsplash
1 октября в Казахстане отмечают День пожилых людей. К этой дате государственная корпорация "Правительство для граждан" представила необычную статистику о казахстанцах, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, на сегодняшний день пенсионные выплаты в Казахстане получают более 2,4 миллиона человек.

Женщины составляют 64% от общего числа получателей, мужчины – 36%.

Особое место среди них занимают долгожители. Сейчас в стране 44 пенсионера старше 100 лет.

Самой старшей пенсионерке Казахстана – 106 лет. Она живет в Шымкенте и, несмотря на солидный возраст, окружена заботой большой и дружной семьи.

Среди мужчин самым возрастным пенсионером страны является 104-летний житель Алматы Зулхарнай Сеитов. Он ветеран Великой Отечественной войны, ученый, доктор биологических наук, профессор и академик. Сеитов прошел боевой путь от Сталинградской битвы до Берлина. После войны он посвятил себя науке и преподаванию. За годы работы стал автором более 150 научных трудов, монографий и учебных пособий.

17 сентября 2026 года мы подробно рассказывали, на какие льготы и помощь могут рассчитывать пенсионеры в Казахстане и как их получить.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
09:48, 01 октября 2024
Пенсии, единовременная выплата: интересной информацией поделились с пожилыми казахстанцами
Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане
13:18, 05 июля 2024
Представлена интересная статистика о населении Астаны
деревья, силуэты
13:03, 10 сентября 2026
В Казахстане назвали самый свадебный месяц 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наталья Богданова в ринге
12:48, Сегодня
Наталья Богданова едва сдержала слёзы после поражения в полуфинале Азиады
Байсангур Сусуркаев
12:32, Сегодня
Россиянин Сусуркаев объяснил отмену поединка на UFC 334
Абдумалик Халоков (в красном) в полуфинале Азиады-2026
12:24, Сегодня
Узбекистан без двух топ-боксёров обошёл Казахстан по числу финалистов на Азиаде
Пожизненно дисквалифицированный теннисист
12:20, Сегодня
Пожизненно дисквалифицированные спортсмены проиграли за Казахстан на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: