106 лет – самой старшей, 104 – самому старшему: появилась интересная статистика о казахстанцах

1 октября в Казахстане отмечают День пожилых людей. К этой дате государственная корпорация "Правительство для граждан" представила необычную статистику о казахстанцах, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, на сегодняшний день пенсионные выплаты в Казахстане получают более 2,4 миллиона человек.

Женщины составляют 64% от общего числа получателей, мужчины – 36%.

Особое место среди них занимают долгожители. Сейчас в стране 44 пенсионера старше 100 лет.

Самой старшей пенсионерке Казахстана – 106 лет. Она живет в Шымкенте и, несмотря на солидный возраст, окружена заботой большой и дружной семьи.

Среди мужчин самым возрастным пенсионером страны является 104-летний житель Алматы Зулхарнай Сеитов. Он ветеран Великой Отечественной войны, ученый, доктор биологических наук, профессор и академик. Сеитов прошел боевой путь от Сталинградской битвы до Берлина. После войны он посвятил себя науке и преподаванию. За годы работы стал автором более 150 научных трудов, монографий и учебных пособий.

17 сентября 2026 года мы подробно рассказывали, на какие льготы и помощь могут рассчитывать пенсионеры в Казахстане и как их получить.