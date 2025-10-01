#АЭС в Казахстане
Общество

1 октября – День пожилых: как и чем помогают пенсионерам в Казахстане

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 09:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали Zakon.kz о мерах социальной защиты людей старшего поколения в стране.

Так, согласно пункту 3 статьи 197 Социального кодекса РК, ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом "О республиканском бюджете".

К примеру, с 1 января 2025 года размеры солидарных пенсий повышены на 8,5% и в связи с изменением величины прожиточного минимума индексирован размер базовой пенсии.

Также продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии: с 1 января 2025 года ее минимальный размер увеличился с 65 до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный – со 105 до 110%.

Стоит отметить, что по стране еще работают 127 центров активного долголетия.

Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на их функционирование, в 2025 году составляет 7,5 млрд тенге.

Центры работают по принципу "одного окна" по трем направлениям:

  • активное долголетие,
  • культура здоровья,
  • связь с общественностью.
"Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в т.ч. организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение цифровой грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т.д.), обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества".Пресс-служба МТСЗН РК

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 09:18
Пенсия-2025: в Казахстане стало больше пенсионеров, но снизился средний размер выплат

30 сентября в МТСЗН рассказали, кто самый пожилой казахстанец. Больше всего долгожителей проживает в крупнейшем городе страны – Алматы, там насчитывается 58 человек в возрасте 100 лет и старше. Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживают 53 человека в возрасте 100 лет и старше. На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 человек в возрасте 100 лет и старше.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
