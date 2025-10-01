1 октября – День пожилых: как и чем помогают пенсионерам в Казахстане
Так, согласно пункту 3 статьи 197 Социального кодекса РК, ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом "О республиканском бюджете".
К примеру, с 1 января 2025 года размеры солидарных пенсий повышены на 8,5% и в связи с изменением величины прожиточного минимума индексирован размер базовой пенсии.
Также продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии: с 1 января 2025 года ее минимальный размер увеличился с 65 до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный – со 105 до 110%.
Стоит отметить, что по стране еще работают 127 центров активного долголетия.
Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на их функционирование, в 2025 году составляет 7,5 млрд тенге.
Центры работают по принципу "одного окна" по трем направлениям:
- активное долголетие,
- культура здоровья,
- связь с общественностью.
"Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в т.ч. организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение цифровой грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т.д.), обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества".Пресс-служба МТСЗН РК
Материал по теме
30 сентября в МТСЗН рассказали, кто самый пожилой казахстанец. Больше всего долгожителей проживает в крупнейшем городе страны – Алматы, там насчитывается 58 человек в возрасте 100 лет и старше. Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживают 53 человека в возрасте 100 лет и старше. На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 человек в возрасте 100 лет и старше.