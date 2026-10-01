На площадке Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева состоялся форум "Кредит без иллюзий: возможности, риски и ответственность", объединивший студентов, экспертов финансового рынка и представителей отраслевых организаций.

Участники обсудили ключевые вопросы современной финансовой повестки – от банковских продуктов, кредитной грамотности до противодействия дропперству и финансовому мошенничеству.

Мероприятие прошло в рамках проекта по повышению финансовой грамотности населения Fingramota.kz.

Проректор по социальному и инфраструктурному развитию ЕНУ Ляззат Толегенкызы отметила важность формирования у студентов навыков финансового планирования, критического мышления и ответственного отношения к личным финансам, особенно в условиях быстрого развития цифровой экономики.

Фото: ForteBank

Руководитель проекта по повышению финансовой грамотности населения Fingramota.kz Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Айгуль Канатбаева подчеркнула, что финансовая грамотность сегодня является важнейшим навыком современной молодежи. По ее словам, грамотное использование финансовых продуктов, умение анализировать информацию и распознавать мошеннические схемы становятся ключевыми элементами финансовой безопасности граждан.

Фото: ForteBank

Форум прошел в двух тематических блоках.

Первая часть была посвящена вопросам кредитов.

Исполнительный директор АО "ForteBank" Андрей Гриненко рассказал участникам о роли банковских продуктов в повседневной жизни, особенностях их использования и основных принципах финансово грамотного поведения. В частности, были рассмотрены вопросы правильного выбора и безопасного использования банковских карт, кредитов и других финансовых продуктов, а также необходимость внимательного изучения условий банковских услуг, оценки своих финансовых возможностей и ответственного отношения к принимаемым финансовым обязательствам.

Финансовый эксперт, финансовый блогер Батырхан Елемесов представил тему кредитной грамотности: на что надо обращать внимание, когда оформляешь кредит, также он остановился на теме построения финансовой стратегии, объяснив, как правильно распределять доходы, формировать накопления и принимать взвешенные инвестиционные решения.

Руководитель проекта по повышению финансовой грамотности населения Fingramota.kz Айгуль Канатбаева выступила с темой "Коллективное урегулирование задолженности: как работает Finkelisim.kz". В ходе выступления она рассказала о возможностях новой платформы Finkelisim.kz, предназначенной для упрощения процесса урегулирования просроченной задолженности граждан перед несколькими кредиторами. Участникам разъяснены основные условия и порядок использования платформы, механизм подачи заявления, а также особенности формирования единого графика погашения задолженности. Отдельное внимание было уделено практическим вопросам, связанным с урегулированием кредитной нагрузки и ответственным исполнением принятых финансовых обязательств.

Вторая часть форума была посвящена мошенническим схемам, дропперству и защите персональных данных.

О последствиях рассказал представитель Департамента полиции города Астаны Багдаулет Оспанбаев.

Руководитель группы Анализа и сопровождения Antifraud АО "ForteBank" Асель Садвакасова рассказала о векторе развития антифрод-системы и как работает механизм противодействия мошенничеству на примере банка.

Форум стал площадкой для открытого диалога между экспертами финансового рынка и молодежью. Участники обсудили реальные кейсы мошенничества, современные финансовые инструменты и практические навыки, которые помогают защитить личные финансы в цифровую эпоху.

Также Fingramota.kz отметила участников конкурса видеороликов финансового квиза. Ребята подготовили креативные и информативные работы, лучшие из которых были отмечены наградами и в дальнейшем будут транслироваться по всей стране. Все ролики можно посмотреть на Instagram-странице проекта Fingramota.kz.