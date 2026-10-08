#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
500.35
5.24
Экономика и бизнес

Первый эко-таксопарк открылся в Костанае

такси, эко-такси, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 13:00 Фото: Компания Allur
В Костанае на линию вышли 65 автомобилей JAC e-J7, произведенных на заводе компании Allur, сообщает Zakon.kz.

Электромобили стали частью проекта Eco Ular Taxi, направленного на развитие современной городской мобильности и внедрение экологичных транспортных решений в регионе.

Официальный запуск проекта состоялся 6 октября при участии акима Костанайской области Кумара Аксакалова.

аким Костанайской области Кумар Аксакалов, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 13:00

Фото: Компания Allur

За последние пять лет население города Костаная увеличилось на 20 тысяч человек. Поэтому нам необходимо и дальше внедрять современные технологии, экологически чистые решения и инициативы, которые делают жизнь людей более комфортной. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов

Allur выступает официальным автомобильным партнером проекта. А сама инициатива реализуется в соответствии с целями программы "Таза Қазақстан" и станет практическим шагом к развитию экологически чистого транспорта.

эко-автомобиль, Allur, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 13:00

Фото: Компания Allur

Для нас, как для казахстанского автопроизводителя, важно, чтобы современные экологичные решения находили практическое применение и становились частью повседневной жизни людей. Исполнительный директор завода Allur Аргулан Майконов

В рамках проекта создано около 70 рабочих мест – для водителей и специалистов, обеспечивающих работу автопарка.

Использование электромобилей в такси способствует сокращению выбросов углекислого газа и формированию более экологичной городской среды в городе. Запуск проекта расширит выбор для жителей и гостей города и станет практическим шагом к внедрению экологичных транспортных решений в регионе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Центр роботизации и ИИ
10:04, 16 июля 2026
В Костанае открылся первый в Казахстане Центр роботизации и искусственного интеллекта
На заводе Allur в Костанае началось производство обновленного бизнес-седана
11:17, 26 июня 2024
На заводе Allur в Костанае началось производство обновленного бизнес-седана Kia К5 для рынка Казахстана
Слесаря в Костанае наградили орденом Еңбек Даңқы
14:16, 12 февраля 2026
В Костанае наградили машиностроителей и подвели итоги года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никола Бартункова отбивает мяч
13:19, Сегодня
Невероятный мяч выиграла Бартункова, которая победила Соболенко на "тысячнике" в Пекине
Станислав Черчесов рассказал о несостоявшемся переходе Максима Самородова в &quot;Спартак&quot;
13:07, Сегодня
Станислав Черчесов рассказал о несостоявшемся переходе Максима Самородова в "Спартак"
Елена Рыбакина радуется выигранному очку
12:51, Сегодня
Елена Рыбакина рассказала, почему старается не нервничать на корте
Рестлер Фишман на фоне озера
12:33, Сегодня
75-летний судья скончался после того, как рестлер Фишман бросил его во время поединка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: