Первый эко-таксопарк открылся в Костанае

В Костанае на линию вышли 65 автомобилей JAC e-J7, произведенных на заводе компании Allur, сообщает Zakon.kz.

Электромобили стали частью проекта Eco Ular Taxi, направленного на развитие современной городской мобильности и внедрение экологичных транспортных решений в регионе.

Официальный запуск проекта состоялся 6 октября при участии акима Костанайской области Кумара Аксакалова.

Фото: Компания Allur

За последние пять лет население города Костаная увеличилось на 20 тысяч человек. Поэтому нам необходимо и дальше внедрять современные технологии, экологически чистые решения и инициативы, которые делают жизнь людей более комфортной. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов

Allur выступает официальным автомобильным партнером проекта. А сама инициатива реализуется в соответствии с целями программы "Таза Қазақстан" и станет практическим шагом к развитию экологически чистого транспорта.

Фото: Компания Allur

Для нас, как для казахстанского автопроизводителя, важно, чтобы современные экологичные решения находили практическое применение и становились частью повседневной жизни людей. Исполнительный директор завода Allur Аргулан Майконов

В рамках проекта создано около 70 рабочих мест – для водителей и специалистов, обеспечивающих работу автопарка.

Использование электромобилей в такси способствует сокращению выбросов углекислого газа и формированию более экологичной городской среды в городе. Запуск проекта расширит выбор для жителей и гостей города и станет практическим шагом к внедрению экологичных транспортных решений в регионе.