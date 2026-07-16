В Костанае открылся первый в Казахстане Центр роботизации и искусственного интеллекта

Первый в Казахстане Центр роботизации, автоматизации производственных процессов и технологий искусственного интеллекта открылся на площадке завода Allur в Костанае.

Запуск центра стал ключевым событием Международного научно-практического семинара, участники которого обсудили внедрение роботизированных технологий и развитие промышленной автоматизации в отечественном автомобилестроении.

Организаторами семинара выступили завод Allur, Институт механики и машиноведения имени академика У.А. Джолдасбекова и Университет "Туран" при поддержке Национальной инженерной академии Республики Казахстан. Мероприятие объединило представителей государственных органов, промышленных предприятий, научных организаций, высших учебных заведений, а также экспертов из Казахстана, Италии и Китая.

Фото: Allur

В центре внимания оказались практическое применение научных разработок на производстве, подготовка инженерных кадров и создание отечественных решений в сфере промышленной автоматизации. Эксперты также представили международный опыт применения робототехники в автомобильном производстве.

"Интеграция науки в производственные процессы – это практический инструмент для решения конкретных задач. Новый центр призван способствовать повышению качества продукции и уровня локализации производства. Наша цель – перейти от научных идей к их практическому внедрению и созданию реальных решений для промышленности", – отметил исполнительный директор завода Allur Аргулан Майконов.

Фото: Allur

О результатах реализации программно-целевого финансирования в области автоматизации и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также перспективах роботизации казахстанского автопрома рассказал ее руководитель Амандык Тулешов. Международный опыт представили профессор Римского университета Тор Вергата Марко Чекарелли и профессор Шэньянского института автоматизации и робототехники Чанг Юн. Проректор Университета "Туран" Дина Разакова рассказала о подходах к формированию в Казахстане собственной научно-производственной экосистемы в сфере промышленной роботизации.

После стратегической сессии участники посетили производственную площадку Allur, где состоялось торжественное открытие Центра роботизации. Гостям продемонстрировали пять отечественных робототехнических комплексов, предназначенных для обучения, испытаний и отработки производственных решений. Разработки охватывают ключевые производственные процессы: маркировку деталей, точечную сварку кузовных элементов, внутрицеховую логистику, транспортировку изделий и автоматизацию складских операций.

Фото: Allur

Центр также включает специализированную лабораторию и образовательную площадку для подготовки инженерных кадров.

В рамках церемонии был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве, предусматривающий реализацию совместных научно-производственных проектов.