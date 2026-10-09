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Экономика и бизнес

Freedom Holding Corp. выходит за границу: как финтех переносит экосистему в Турцию, Таджикистан и Францию

Freedom, финтех, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 11:03 Фото: Freedon Holding Corp.
Казахстанские компании выходят за рубеж с цифровыми моделями, объединяющими платежи, банковские продукты и повседневные сервисы, отмечают авторы исследования Fintech in Kazakhstan 2026, сообщает Zakon.kz.

Один из примеров – Freedom Holding Corp. Тимура Турлова: группа развивает банковское и брокерское направления в Турции, цифровой банкинг в Таджикистане и готовит новые проекты во Франции, Грузии, Пакистане и не только.

Что ждет казахстанский финтех

Финансовые компании Казахстана выходят за пределы Центральной Азии и масштабируют за рубежом целые цифровые экосистемы, отмечают эксперты исследования Fintech in Kazakhstan 2026. Доклад подготовили специалисты независимой исследовательской компании RISE Research & Advisory совместно с платежным сервисом Tarlan Payments, финтехом BCC Hub и Fintech Center. Исследование проводили при поддержке Национального банка Казахстана.

По оценке авторов, первую волну развития казахстанского финтеха определили крупнейшие банки. На 5 финансовых организаций приходится около 70% активов сектора, а три суперприложения (Kaspi.kz, Halyk и Freedom SuperApp) стали основными платформами повседневных финансовых сервисов.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три–пять лет конкуренция будет смещаться от отдельных банков к партнерским экосистемам. Банкам станет выгоднее подключать готовые решения, а технологическим компаниям – сотрудничать сразу с несколькими финансовыми организациями. Все большую ценность будут создавать собственные данные, применение искусственного интеллекта, надежность инфраструктуры и способность масштабировать продукты. Казахстанские компании могут переносить на новые рынки целые экосистемы либо предлагать зарубежным партнерам отдельные технологии.

Freedom Турлова – казахский финтех, который выходит на новые рынки

Именно по такой схеме – перенос казахстанской экосистемной модели – работает экспансия Freedom Holding Corp. В родной стране холдинг создал Freedom SuperApp, объединяющий финансовые и нефинансовые услуги. На новых рынках компания Турлова планирует адаптировать эту модель к местным потребностям, регулированию и платежной инфраструктуре.

На данный момент группа работает в 24 странах, постепенно углубляет присутствие на этих рынках и выходит на новые.

Freedom Holding открывает банк и брокер в Турции

В конце июля Freedom Holding завершил покупку 99,32% акций банка через дочернюю Freedom Finansal Hizmetler A.Ş. После сделки акционеры приняли решение переименовать организацию в Freedom Bank A.Ş. и направили его на регистрацию.

Следующим шагом стало развитие брокерского направления. В августе Freedom Yatırım получила широкую брокерскую лицензию Совета по рынкам капитала Турции. По сообщению холдинга, она стала первой за 34 года иностранной брокерской компанией, получившей такой статус.

Банк и брокер должны стать основой общей цифровой среды: повседневное обслуживание, платежи, накопления и кредитование дополнят инвестиционные продукты. В дальнейшем холдинг намерен расширять предложение за счет страхования и нефинансовых сервисов.

СЕО холдинга Тимур Турлов ранее оценивал планируемые инвестиции в развитие турецкого бизнеса примерно в 300 млн долларов. Эти средства предполагается направлять на развитие банковского и брокерского направлений, технологий и клиентских сервисов.

Freedom в Таджикистане: цифровой банкинг и местные платежи

Еще один пример экспорта модели Freedom Holding – Таджикистан. Freedom Bank получил местную банковскую лицензию в октябре 2024 года. Клиенты Freedom получили возможность оплачивать покупки через SuperApp в более чем 31 тысяч торговых точек Таджикистана с использованием единого национального QR-кода.

В исследовании Fintech in Kazakhstan 2026 этот проект описывается как воспроизведение цифрового банкинга с развитием платежей, кредитования и других финансовых услуг.

Франция: банковские услуги в дополнение к брокерским

В Европе Freedom Holding Corp. уже работает через брокерскую компанию Freedom Finance Europe и платформу Freedom24. Следующий этап предполагает расширение предложения за счет банковских услуг. В июне холдинг подал заявку на банковскую лицензию во Франции. Компания рассматривает французский проект как основу для дальнейшего развития цифровых финансовых сервисов в Европе с использованием опыта Казахстана.

Freedom Holding планирует вложить 500 млн евро в течение пяти лет в создание цифрового банка и развитие инфраструктуры. Компания также заявила, что стремится привлечь 50 миллионов новых клиентов в регионе.

Грузия, Монголия, Пакистан – новые рынки для Freedom

В ноябре 2025 года казахстанский регулятор разрешил Freedom Holding Corp. создать банк в Грузии. Проект предусматривает создание местной структуры FBG Company с уставным капиталом 5 млн лари (около 2 млн долларов) и ее последующее преобразование в Freedom Bank Georgia после получения лицензии. По словам главы Национального банка Грузии Натии Турнавы, компания консультируется с регулятором и готовит документы.

В Монголии холдинг изучает возможности инвестиций в банковский и финансовый сектор. В Пакистане Тимур Турлов заявил о планах начать регистрацию банковского филиала; с местными властями обсуждались цифровые финансовые услуги, брокерское обслуживание и исламский банкинг. В Японии группе принадлежит 90% компании Freedom Japan, летом холдинг докапитализировал структуру на 90 млн иен – около 563 тысяч долларов.

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Айсулу Омарова
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