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Экономика и бизнес

Wildberries открыл казахстанским продавцам бесплатный сервис мониторинга цен на маркетплейсах

Wildberries, маркетплейс, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 15:03 Фото: Wildberries
На платформе заработал бесплатный аналитический сервис "Индекс цен", который сопоставляет предложения локального бизнеса с аналогичными товарами на других маркетплейсах, сообщает Zakon.kz.

Данные обновляются раз в сутки. При расчете система сопоставляет цену продавца с минимальной стоимостью такого же товара у конкурентов, ориентируясь именно на финальный ценник на витрине для покупателя.

По итогам анализа карточка получает простую подсказку: статус "Выгодно", если предложение в рынке или дешевле, либо "Дорого", если цена выше конкурентов. При этом завышенный ценник не несет никаких последствий для продавца, а лишь подсвечивает, где можно скорректировать прайс, чтобы не упускать продажи.

Мы развиваем сервисы для предпринимателей в Казахстане и добавили новый инструмент – "Индекс цен". Теперь продавцы видят актуальные цены на свои товары и аналоги на ключевых маркетплейсах в одном окне – без переключения между сторонними сервисами. Это помогает быстрее замечать изменения рынка и корректировать цены на основе этих данных, – отметил руководитель направления платформы ценообразования Wildberries Янислав Князев.

Протестировать функционал и скачать подробный отчет по своему ассортименту предприниматели могут уже сейчас – инструмент заработал в личном кабинете в разделе "Управление ценами". Пошаговая инструкция по настройке и работе с сервисом опубликована на портале для продавцов Wildberries.

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Айсулу Омарова
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