Казахстан стабильно удерживает лидерство в ЦА по привлеченным инвестициям

За период с 2019 по 2026 год Казахстан сумел привлечь в свою экономику свыше 155 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, а также сохранил статус самого привлекательного для зарубежного капитала государства в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан на фоне глобальной геоэкономической нестабильности показывает положительную динамику. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева основной повесткой многостороннего сотрудничества является привлечение новых инвестиционных проектов в Казахстан.

В докладе МИД РК с подведением итогов за семь лет говорится, что иностранные инвестиции обеспечиваются за счет качественно подобранных инвестиционных проектов и заключенных соглашений в ходе международных визитов и переговоров главы государства.

Вектор развития и результаты

На сегодняшний день определен вектор развития нового инвестиционного цикла в стране, где во главу угла ставится вопрос диверсификации экономики и постепенный переход от сырьевой модели экономики к развитию промышленного потенциала.

За последние семь лет можно заметить, как усилился приток инвестиций в обрабатывающую промышленность, химическую отрасль, транспорт, связь и финансовый сектор.

Так, доля обрабатывающей промышленности увеличилась в 7 раз – с 14,2% в 2019 году до 21,3% в 2025 году. Инвестиции в химическую промышленность выросли в 12,6 раза – с 98,8 млн долларов в 2019 году до 1,2 млрд долларов в 2025 году, а в сектор связи – в 12,4 раза, с 105 млн долларов до 1,3 млрд долларов.

"Значительный рост наблюдается в финансовой и страховой деятельности, где объем ПИИ увеличился в 4,1 раза – с 1,0 млрд долларов до 4,2 млрд долларов", – отмечает МИД.

Лидер Центральной Азии

На фоне глобального сокращения потоков ПИИ в страны Центральной Азии Казахстан сохраняет позиции крупнейшего получателя иностранных инвестиций в регионе.

По данным ЭСКАТО ООН, в 2025 году Казахстан продемонстрировал значительный рост привлечения инвестиций в новые проекты, обеспечив приток на уровне 19 млрд долларов США, что на 266% превышает показатель 2024 года. Данный объем составляет почти 89% всех внутрирегиональных прямых иностранных инвестиций в новые проекты в Северной и Центральной Азии, подтверждая лидирующие позиции страны в данном макрорегионе.

Крупнейшими инвесторами являются Россия, Китай, США, Нидерланды, Швейцария и Франция. Вместе с тем в последние годы значительно усилилось присутствие стран Ближнего Востока и Азии.

Так, объем инвестиций из ОАЭ увеличился с 158,2 млн долларов в 2019 году до 1,6 млрд долларов в 2025 году, из Катара – до 1,3 млрд долларов, а из Сингапура – до 1,4 млрд долларов США.

Основные инструменты инвестиционной политики

В 2021 году был запущен новый механизм поддержки крупных инвестиционных проектов – соглашения об инвестициях. Инструмент распространяется на проекты с объемом инвестиций не менее 7 500 000 МРП (свыше 32 млрд тенге). По сути, это соглашение между государством и инвестором, которое заключается по решению правительства.

В инструменте четко закрепляются взаимные обязательства сторон, условия реализации проекта, и, что особенно важно для бизнеса, гарантируется стабильность ключевых условий на протяжении всего инвестиционного цикла.

Именно такая предсказуемость и долгосрочные гарантии являются одним из ключевых факторов при принятии инвесторами решения о реализации крупных проектов в Казахстане.

На сегодня в стране заключено порядка 70 соглашений, по которым инвесторами ведется активная работа по реализации проектов.

Становится очевиден главный тренд: Казахстан постепенно переходит от экспорта сырья к созданию производств с высокой добавленной стоимостью. Именно такой подход обеспечивает долгосрочный экономический рост, создает качественные рабочие места и укрепляет технологический суверенитет страны.

Инвестиции в фармацевтику

Только в текущем году заключены соглашения сразу по восьми крупным инвестиционным проектам в сфере фармацевтики. Данное обстоятельство имеет стратегическое и долгосрочное значение, поскольку сегодня Казахстан импортирует более 80% лекарственных препаратов.

Глава государства поставил задачу увеличить долю отечественного производства до 50% рынка лекарственных препаратов.

В результате страна укрепит свою фармацевтическую безопасность, снизит зависимость от импортных поставок, повысит устойчивость системы здравоохранения к внешним вызовам, создаст новые рабочие места и обеспечит население более доступными и качественными лекарственными средствами.

Кроме того, развитие собственного производства открывает перспективы для экспорта казахстанской фармацевтической продукции на рынки Центральной Азии и других стран.

Ивестпроекты в агропромышленном комплексе

В данной сфере уже реализуются более 100 проектов в различных отраслях АПК – от создания ферм до глубокой переработки.

Казахстан переходит от экспорта сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Вместо продажи зерна как сырья предпринимателями будут произведены конечные продукты.

Такой подход позволяет в несколько раз увеличить стоимость продукции, создаваемой из каждой тонны казахстанского сырья, помогает развить перерабатывающую промышленность и сформировать устойчивый спрос на продукцию отечественных аграриев.

Большим результатом данных решений является реализация крупных иностранных проектов, в том числе Dalian Hesheng Holdings, Fufeng Group, Tiryaki Agro.

Более того, реализация арабским инвестором Solico Group проекта по производству сыров в Алматинской области является важным шагом выхода продукции на мировой рынок.

За последние годы в ходе двусторонних встреч главы государства были подписаны документы и соглашения: по проектам швейцарской компании Stadler (2021 г.), французской компании Alstom (2022 г.), а также американской компании Wabtec (2025 г.), которые в свою очередь придали большой импульс развитию промышленности внутри и развитию внутристранновой ценности, что в конечном результате повлияло на ВВП страны.

Кроме того, реализация подобных проектов способствует развитию экспортного потенциала уже не за счет сырья, а за счет готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, что положительно влияет на торговый баланс, налоговые поступления и технологическое развитие экономики.

Значительный вклад в развитие пищевой отрасли и увеличение экспортного потенциала Казахстана привнесен такими крупными ТНК, как Mars, Carlsberg, PepsiCo, Сoca-Cola.

Инвестиции в цифровизацию и IT-сферу

Одним из значимых проектов является создание "Долины центров обработки данных" в городе Экибастузе – это проект, предусматривающий формирование международного кластера дата-центров, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Проект реализуется международными технологическими компаниями Firebird и NVIDIA в рамках пакета соглашений на сумму до 10 млрд долларов США. Соглашение предусматривает создание высокопроизводительного вычислительного кластера с перспективой размещения до 100 тысяч графических процессоров последнего поколения и развития экспорта цифровых услуг.

Искусственный интеллект, облачные технологии и цифровые сервисы становятся новой основой мировой экономики, а центры обработки данных – ее ключевой инфраструктурой.

Значительные результаты достигнуты также в развитии национальной телекоммуникационной инфраструктуры. Национальным оператором связи АО "Казахтелеком" реализован проект строительства оптоволоконных линий связи в 828 сельских населенных пунктах, проложено порядка 14,4 тысячи км оптических линий.

Наряду с расширением внутренней сети реализуется стратегический проект строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря протяженностью порядка 370 км по маршруту Актау – Сумгаит.

Проект реализуется АО "Казахтелеком" совместно с азербайджанской компанией AzerTelecom International.

Реализация таких проектов позволит не только привлечь крупные международные IT-компании и облачных провайдеров, но и создать фундамент для развития отечественной цифровой экономики, искусственного интеллекта, финтеха и высокотехнологичных сервисов.

Еще одно стратегически важное направление – развитие современной энергетической инфраструктуры и увеличение генерирующих мощностей.

Реализуется соглашение об инвестициях по проекту компании Huadian Kazakhstan Energy Ltd. – строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау. Данная инициатива является ярким примером того, как Казахстан привлекает крупные международные энергетические компании для создания современной генерации и укрепления энергетической безопасности регионов.

Вложения в систему управления отходами

Китайский опыт в управлении отходами является приоритетным для применения в схожих условиях.

К примеру, компанией Hunan Junxin Environmental Protection реализуется проект по энергетической утилизации отходов в Алматы. Это пример перехода от традиционного захоронения отходов к их использованию в качестве ресурса для производства электроэнергии.

Проект предусматривает переработку до 2 тысяч тонн отходов в сутки с выработкой до 60 МВт электроэнергии. Реализация проекта позволит сократить объемы отходов, направляемых на полигоны, снизить экологическую нагрузку на город, обеспечить выработку электроэнергии и внедрить современные технологии обращения с отходами, соответствующие международным экологическим требованиям.

Флагманским направлением в горно-металлургическом комплексе становится переход от сырьевой направленности к созданию продукции высоких переделов. Казахстан решительно меняет экономическую парадигму, трансформируя ГМК из поставщика первичной руды в производителя высокотехнологичных металлов и готовых изделий с высокой добавленной стоимостью.

Проводится модернизация действующих предприятий, и возводятся новые заводы.

Планируется запустить медеплавильный завод ТОО "Qazaq Smelter" в Балхаше стоимостью 750 млрд тенге, который не только увеличит производство чистой катодной меди, но и за счет передовых технологий сократит вредные выбросы в регионе в 12 раз.

Статус стратегической поддержки получил строящийся в Павлодарской области Ертисский гидрометаллургический комбинат (инвестиции 600 млн долларов), который внедрит технологию автоклавного окисления для переработки упорных золотых концентратов. Данный проект позволит Казахстану полностью замкнуть цикл производства чистого золота внутри страны.

Одно из приоритетных направлений – развитие углехимии. В этом году заключено соглашение по строительству современного завода металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год в Карагандинской области. Этот проект полностью соответствует направлению по переходу от простого экспорта сырья к его глубокой переработке и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Реализация всех проектов отражает структурную трансформацию экономики Казахстана. Мы переходим от модели, основанной на экспорте сырья, к модели по созданию современных производств, развитию глубокой переработки, цифровой инфраструктуры.

Именно такой подход обеспечивает долгосрочный экономический рост, создает качественные рабочие места и укрепляет технологический суверенитет страны.

Национальная цифровая инвестиционная платформа

По поручению главы государства разработана Национальная цифровая инвестиционная платформа, направленная на обеспечение эффективного и ускоренного взаимодействия между инвесторами и государственными органами, а также прозрачного сопровождения инвестиционных инициатив и проектов.

Данная система позволила оцифровать систему сопровождения инвестиционных проектов, что положительно сказывается на инвестиционном климате.

В настоящее время в НЦИП отражено более 3,5 тысячи инвестиционных проектов на сумму порядка 106 трлн тенге.

Оцифрованная система позволила всем государственным органам, национальным компаниям обеспечить постоянное сопровождение каждого проекта и обеспечить индивидуальный подход к каждому инвестору.

В режиме реального времени каждый участник данного процесса может наблюдать процесс реализации проекта, а в случае необходимости – помочь в обеспечении ускоренного получения необходимого перечня услуг.