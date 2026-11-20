Согласно обновленным в 2026 году данным, Казахстан сохранил лидирующие позиции по уровню продолжительности жизни среди стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

На уровень продолжительности жизни, по мнению экспертов, сегодня влияет целый ряд факторов. В их числе: генетика, высокие показатели рождаемости, низкий уровень младенческой смерти, образ жизни, гигиена, употребляемые населением продукты питания, доступ к спорту и медицинским услугам, развитая система здравоохранения, экология, отсутствие стихийных бедствий, безопасность и низкий уровень преступности.

Еще одним немаловажными аспектом для повышения уровня продолжительности жизни населения является доступ к образованию, поскольку от уровня образованности граждан напрямую зависит то, какой образ жизни они ведут.

На этом фоне специалисты канадской аналитической онлайн-платформы "Visual Capitalist", опираясь на данные специалистов ООН и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), провели исследование и составили рейтинг стран по среднему уровню ожидаемой продолжительности жизни в 2026 году. Всего в него были включены показатели 237 государств мира.

Где в среднем живут дольше

Результаты проведенного аналитиками вышеуказанной онлайн-платформы исследования показали, что уровень ожидаемой продолжительности жизни в среднем по миру в 2026 году составил 73,8 года.

Дольше всех в мире сегодня живут граждане Монако. Там средний уровень продолжительности жизни и мужчин, и женщин достиг отметки в 86,7 года.

На второе место по этому показателю составители данного рейтинга поставили Сан-Марино (86 лет), а на третье – Гонконг, где жители сегодня в среднем живут 85,9 года.

В первую десятку стран и регионов мира с самым долгоживущим населением, по данным за 2026 год, также вошли Япония (85,1 года), Сен-Бартелеми (84,6 года), Южная Корея (84,6 года), Андорра (84,5 года), Швейцария (84,4 года), Французская Полинезия (84,4 года) и Австралия (84,3 года).

Ситуация в Казахстане, ЦА и СНГ

Как уже указывалось выше, Казахстан остался на лидирующих позициях по уровню ожидаемой продолжительности жизни среди стран Центральной Азии, при этом в общемировом зачете в 2026 году немного ухудшил свой показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и занял 134-е место.

На этом фоне, согласно данным авторов этого исследования, средняя продолжительность жизни по состоянию на сегодня в Казахстане снизилась с 75,4 до 74,8 года.

При этом, несмотря на относительный небольшой спад, есть и положительный момент. В нашей стране в текущем году увеличилось число долгожителей в возрасте от 100 лет. Сам рост составил 28%, а их общее количество достигло 1323 человек.

На пространстве СНГ Казахстан по показателю ожидаемой продолжительности жизни населения уступает Армении (76,2 года), Беларуси (75 лет) и Азербайджану (74,9 года). Тем не менее, остается выше, чем Россия (73,7 года), Узбекистан (72,8 года), Таджикистан (72,2 года), Кыргызстан (72,1 года) и Туркменистан (70,2 года).

Где в среднем живут меньше остальных

Страной с самым низким ожидаемым уровнем продолжительности жизни в 2025 году стала Нигерия. Она заняла последнюю строчку этого рейтинга со средним показателем в 55 лет.

Чуть лучше дела в этом отношении сегодня обстоят в Чаде (55,6 года), Южном Судане (58 лет), Центральноафриканской Республике (58,2 года), Лесото (58,6 года), Сомали (59,3 года), Мали (61,1 года), Гвинее (61,2 года), Бенине (61,3 года) и Буркина-Фасо (61,6 года).