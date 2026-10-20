Как цифровые технологии меняют сельское хозяйство Казахстана

Агропромышленный комплекс Казахстана вступает в новый этап цифровой трансформации: данные становятся основой для управления земельными ресурсами, контроля производственных процессов и повышения эффективности отрасли.

О цифровизации отрасли Zakon.kz рассказал вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин.

Для сектора, зависящего от погодных условий, состояния почв и доступности воды, своевременная и достоверная информация имеет особое значение. Она позволяет раньше выявлять риски, рациональнее распределять ресурсы и оценивать результаты государственной поддержки. Следующая задача – объединить отдельные цифровые решения в единую систему, которая принесет практическую пользу как государству, так и сельхозпроизводителям.

Меньше бюрократии – больше возможностей для фермеров

Одно из наиболее заметных направлений цифровизации – перевод государственных услуг в электронный формат. По данным Министерства сельского хозяйства 75 из 80 услуг ведомства, или 94%, предоставляются онлайн.

На платформе Gosagro.kz, где оформляется господдержка по 20 направлениям, зарегистрировано около 200 тысяч пользователей. Переход на платформу позволил аграриям сэкономить уже более 1 млрд тенге.

Следующий этап – интеграция информационных систем и автоматический обмен данными. Это позволит сократить количество формальностей, ускорить обработку заявок и сделать предоставление господдержки более обоснованным.

В результате у аграриев останется больше времени на производство, а у государства появятся дополнительные возможности для оценки эффективности выделяемых средств.

Спутники помогают контролировать использование земель

Посредством системы JerInSpectr за 2026 год в рамках дистанционного мониторинга земель сформировано более 18 тысяч карточек общей площадью 8,3 млн га, в том числе 9 132 – по пастбищным угодьям и 8 951 – по пахотным землям. Мониторинг охватил 188 районов в 17 областях.

В министерстве рассказали, что спутниковые снимки позволяют анализировать большие территории без необходимости обследовать каждый участок на местности. Это помогает определять потенциальные проблемы и направлять контрольные мероприятия туда, где они наиболее необходимы.

При этом дистанционный мониторинг не заменяет полноценную проверку. При оценке использования земель важно учитывать сезонность, осадки, состояние почв и особенности хозяйствования. Цифровые данные должны служить основанием для дополнительного анализа, а не единственным критерием принятия решений.

В перспективе такие инструменты позволят перейти к более системному управлению земельными ресурсами и точнее оценивать фактическое использование сельскохозяйственных угодий.

От учета животных до прослеживаемости продукции

В животноводстве цифровизация помогает вести учет поголовья, контролировать перемещение животных и совершенствовать ветеринарное сопровождение. В информационной системе идентификации сельскохозяйственных животных учитывается около 39,6 млн голов крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей.

Дополняют эту инфраструктуру мобильное приложение TortTulik и развиваемый ИИ-ассистент для ветеринарных специалистов.

В рыбном хозяйстве применяется система eFish, в растениеводстве разрабатывается информационная система прослеживаемости продукции ИСПР, завершение работ по которой запланировано до конца 2027 года.

Эти решения направлены на повышение достоверности учета и прозрачности производственных процессов. В дальнейшем развитие прослеживаемости может стать дополнительным преимуществом казахстанской продукции при выходе на внешние рынки, где важную роль играют подтверждение происхождения товаров и соблюдение требований безопасности.

Смарт-фермы: технологии должны приносить результат

Цифровая трансформация происходит не только на уровне государственных платформ, но и непосредственно в хозяйствах. Датчики влажности почвы, метеостанции, беспилотники и спутниковые снимки помогают оценивать состояние полей, выявлять риски и корректировать агротехнические мероприятия.

Точное земледелие позволяет учитывать различия между участками и рациональнее расходовать воду, удобрения и средства защиты растений. В животноводстве роботизированные молочно-товарные комплексы и системы мониторинга автоматизируют отдельные операции и помогают отслеживать состояние животных.

Следующий этап связан с развитием Digital Agro Platform и аналитического хранилища Smart Data Agro. Их задача – объединить сведения из государственных информационных систем и создать основу для комплексного анализа агропромышленного комплекса.

Сопоставление информации о землях, животноводстве, господдержке и производственной деятельности позволит выявлять несоответствия, точнее оценивать потребности аграриев и совершенствовать государственную политику.