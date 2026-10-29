От умных ферм до маркетплейсов: как изменят сельское хозяйство Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал, какие цифровые решения планируют внедрить в агропромышленном комплексе (АПК) Казахстана и как они помогут фермерам, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Министр сообщил, что по поручению главы государства в сельском хозяйстве планируют внедрить технологии точного земледелия и "Смарт-ферм", а также создать единую цифровую платформу для формирование озера данных.
"Это обеспечит консолидацию данных отраслевых информационных систем, прогнозирование и моделирование сценариев развития АПК. По поручению главы государства в целях расширения рынков сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции Министерством торговли и интеграции проводится работа по формированию сети агрологистических центров. Для вовлечения мелких производителей в торговлю реализуется проект по организации сбыта их продукции через маркетплейсы", – сказал Айдарбек Сапаров.
Он заверил, что к данной работе привлекаются отечественные компании, в том числе АО "Казахтелеком".
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