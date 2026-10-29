#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
Общество

От умных ферм до маркетплейсов: как изменят сельское хозяйство Казахстана

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал, какие цифровые решения планируют внедрить в агропромышленном комплексе (АПК) Казахстана и как они помогут фермерам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр сообщил, что по поручению главы государства в сельском хозяйстве планируют внедрить технологии точного земледелия и "Смарт-ферм", а также создать единую цифровую платформу для формирование озера данных.

"Это обеспечит консолидацию данных отраслевых информационных систем, прогнозирование и моделирование сценариев развития АПК. По поручению главы государства в целях расширения рынков сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции Министерством торговли и интеграции проводится работа по формированию сети агрологистических центров. Для вовлечения мелких производителей в торговлю реализуется проект по организации сбыта их продукции через маркетплейсы", – сказал Айдарбек Сапаров.

Он заверил, что к данной работе привлекаются отечественные компании, в том числе АО "Казахтелеком".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:08
Послание Токаева народу Казахстана-2026: опубликован полный текст

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о новых проектах по увеличению производства мяса и молока в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай
09:51, Сегодня
Сотни миллиардов тенге направят на развитие сельского хозяйства в Казахстане: на что пойдут деньги
Айдарбек Сапаров, государственный служащий, Казахстан
15:13, 11 февраля 2025
Сапаров ответил на обвинения в том, что министерство пытается уничтожить сельское хозяйство
Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы
14:08, 06 октября 2026
Систему цифрового контроля зерна создают в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лейла Фернандес сжимает кулак на турнире в Нинбо
10:21, Сегодня
Определилась соперница победительницы пары Рыбакина – Путинцева в четвертьфинале Токио
Атака &quot;Барыса&quot;
10:07, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ после матча "Динамо" Минск - "Барыс"
Команда &quot;Тараз&quot; на общем фото перед матчем
09:45, Сегодня
"Тараз" опроверг сообщения о долгах клуба
Владимир Логвин
09:31, Сегодня
Обновился тренерский штаб юношеской сборной Казахстана по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: