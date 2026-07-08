Земельные ресурсы Казахстана будут контролировать с помощью новых технологий
Документ опубликовала Акорда.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об охране почв", – говорится в документе.
Также он подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса".
Одной из важнейших новелл закона является законодательное закрепление комплексной системы мероприятий по защите почв. В частности, предусматриваются проведение агрохимических и мелиоративных исследований, бонитировка почв, организация мониторинга, внедрение почвозащитных технологий и научно обоснованное применение удобрений.
Кроме того, закон создает правовую основу для развития научных исследований, широкого использования цифровых технологий, средств дистанционного зондирования Земли и современных систем мониторинга. Это позволит повысить эффективность управления земельными ресурсами и своевременно оценивать состояние почв.
Ранее данный закон одобрил Сенат.