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Политика

Земельные ресурсы Казахстана будут контролировать с помощью новых технологий

Токаев подписал закон, который изменит подход к защите земель Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 20:49 Фото: magnific.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об охране почв", – говорится в документе.

Также он подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса".

Одной из важнейших новелл закона является законодательное закрепление комплексной системы мероприятий по защите почв. В частности, предусматриваются проведение агрохимических и мелиоративных исследований, бонитировка почв, организация мониторинга, внедрение почвозащитных технологий и научно обоснованное применение удобрений.

Кроме того, закон создает правовую основу для развития научных исследований, широкого использования цифровых технологий, средств дистанционного зондирования Земли и современных систем мониторинга. Это позволит повысить эффективность управления земельными ресурсами и своевременно оценивать состояние почв.

Ранее данный закон одобрил Сенат.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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