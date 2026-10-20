Айбар Олжаев: Принятые в Казахстане правила переработки меди создают новые возможности для инвесторов

В Казахстане утвердили Методику определения тарифа на переработку медного концентрата. Экономист Айбар Олжаев отметил, почему эта методика сформирует правила для развития отрасли, сообщает Zakon.kz.

Экономист отметил, что обсуждение постоянно пытались свести к противостоянию двух сторон: добывающих компаний и металлургических предприятий.

Логика понятна. Производителям концентрата выгодно минимизировать расходы на переработку. Металлургическим заводам, напротив, необходимы средства для поддержания производства, модернизации и развития новых мощностей. Но действительно ли интересы этих двух частей отрасли настолько противоположны? Ведь без добычи не будет концентрата, который поступает на заводы. А без металлургии страна будет ограничена в возможностях самостоятельно перерабатывать собственное сырье и развивать следующие производственные переделы. По сути, речь идет о двух взаимосвязанных звеньях одной промышленной цепочки. Айбар Олжаев

Именно поэтому принятую Методику эксперт рассматривает не как решение в пользу одной стороны, а как механизм формирования общих экономических правил для развития отрасли.

По словам Олжаева, новый механизм предусматривает определение стоимости переработки с учетом экономически обоснованных затрат, нормативной прибыли и инвестиционной составляющей.

Для переработчиков – это возможность планировать долгосрочное обновление предприятий и новые проекты. Для производителей концентрата – единая основа расчета стоимости переработки, которая делает принципы ценообразования более понятными. При этом важен и более широкий экономический эффект. Когда в стране появляются новые металлургические мощности, расширяются возможности для всех участников производственной цепочки. Добывающие компании получают дополнительные варианты реализации концентрата и могут сами инвестировать в переработку. Айбар Олжаев

Эксперт отметил, что развитие собственной металлургии создает промышленную базу, вокруг которой могут появляться новые инвесторы и производства более высоких переделов. Катодная медь – это уже готовый металл, но далеко не конечный продукт производственной цепочки. На ее основе можно развивать выпуск катанки, проволоки, кабеля, фольги, электротехнических компонентов и другой продукции.

И в такие проекты могут приходить уже другие инвесторы – не обязательно связанные с добывающими или металлургическими компаниями. Для них наличие отечественной металлургической базы означает потенциальный доступ к сырью для следующих производственных переделов. Таким образом, развитие переработки может создавать инвестиционные возможности далеко за пределами самой медной отрасли – в электротехнике, машиностроении, энергетике и смежных производствах. Айбар Олжаев

Поэтому, подчеркнул экономист, противопоставлять интересы добычи и переработки – не совсем правильный подход. Олжаев заявил, что Казахстан уже добился значительных результатов в развитии минерально-сырьевой базы. Теперь необходимо, чтобы за расширением добычи последовало сопоставимое развитие металлургии. А принятие методики – важный шаг к формированию условий, при которых добыча, металлургия и последующие переделы смогут развиваться как части единой промышленной системы.

Эксперт заявил, что задача состоит не в том, чтобы перераспределить доходы между добытчиками и переработчиками. Важнее расширить производственную цепочку и создать возможности для новых инвестиций, предприятий и продукции с более высокой добавленной стоимостью внутри Казахстана.