Айбар Олжаев: Зачем Казахстану правила для внутренней переработки меди

Финансовый обозреватель Айбар Олжаев высказался о необходимости выработки правил для внутренней переработки меди в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Айбар Олжаев заметил, что обсуждение новой методики определения тарифа на переработку медного концентрата постепенно превращается в спор между добывающими и перерабатывающими предприятиями. Одни опасаются роста расходов, другие говорят о необходимости финансировать модернизацию металлургических мощностей. Но, по словам обозревателя, за технической дискуссией о формулах и коэффициентах легко потерять главный вопрос: какую медную промышленность Казахстан хочет иметь через 10–20 лет?

Сегодня страна обладает значительной сырьевой базой и экспортирует крупные объемы медного концентрата. При этом следующий технологический этап – внутренняя переработка – развивался значительно медленнее. За годы независимости в Казахстане появились современные рудники и обогатительные фабрики, однако новых крупных медеплавильных мощностей сопоставимого масштаба практически не создавалось. Айбар Олжаев

Спикер напомнил, что необходимость менять такую структуру промышленности была неоднократно озвучена президентом. В феврале 2026 года Касым-Жомарт Токаев обозначил эту задачу четко, заявив о необходимости формирования современного промышленного каркаса и усиления помощи обрабатывающей промышленности. Он также заявил, что практика экспорта продукции первичной переработки и импорта товаров высокого передела "должна сойти на нет". Именно эту задачу государство сейчас пытается перевести в конкретные механизмы.

Почему рынку вообще понадобилась методика

Финансовые обозреватель отметил, что мировой рынок способен определить цену концентрата. Но он не обязан решать задачу промышленного развития Казахстана.

Если переработка сырья внутри страны экономически непривлекательна, концентрат будет уходить туда, где уже существуют крупные и конкурентоспособные мощности. Для отдельной компании это может быть рациональным решением. Для государства результат другой: вместе с сырьем за пределы страны перемещается следующий производственный передел, а значит – часть инвестиций, рабочих мест, налоговой базы и технологических компетенций. Айбар Олжаев

Поэтому, отметил эксперт, задача государства заключается не в том, чтобы административно выбрать победителя между добывающими и перерабатывающими компаниями. Необходимо создать понятные экономические условия, при которых добыча остается конкурентоспособной, а переработка внутри страны получает возможность существовать и развиваться.

Именно в этой логике следует рассматривать разрабатываемую Министерством промышленности и строительства методику. Ее смысл значительно шире определения одной тарифной ставки. Речь идет о создании единых и прозрачных правил, позволяющих участникам рынка заранее понимать экономику переработки. Айбар Олжаев

Завод нельзя модернизировать только за счет текущих расходов

Также спикер заметил, что один из наиболее обсуждаемых вопросов – возможность учитывать в тарифе инвестиции. Опасения производителей концентрата понятны: любой дополнительный платеж увеличивает их расходы. Поэтому инвестиционные составляющие должны быть экономически обоснованными, прозрачными и связанными с конкретными проектами.

Но существует и обратная сторона вопроса. Металлургический завод невозможно десятилетиями развивать исключительно за счет средств, необходимых для его текущей работы. Реконструкция оборудования, экологическая модернизация, повышение энергоэффективности и тем более строительство новых мощностей требуют капитала. Айбар Олжаев

Он подчеркнул, что если государство ставит задачу развивать глубокую переработку, экономическая модель должна отвечать на простой вопрос: из какого источника будут возвращаться инвестиции в эту переработку? Игнорирование этого вопроса не делает модернизацию дешевле. Оно просто откладывает ее.

Затягивание с модернизацией несет и другой риск – постепенную потерю действующих перерабатывающих мощностей. Такая тенденция уже наблюдается на мировом рынке: на фоне низких ставок TC/RC отдельные предприятия в Японии и на Филиппинах сокращают или прекращают переработку медного концентрата, а завод в Намибии был переведен в режим консервации.

Поэтому предметом обсуждения должны быть не сами инвестиции как часть экономики переработки, а прозрачность их расчета, обоснованность и механизм контроля за тем, чтобы средства действительно направлялись на развитие производственных мощностей. Айбар Олжаев

Мировая цена не всегда отвечает на внутреннюю промышленную задачу

Отдельная дискуссия, продолжил обозреватель, касается мировых ставок Treatment Charge. Они являются важным рыночным ориентиром, но отражают глобальный баланс концентрата и плавильных мощностей. В условиях высокой конкуренции переработчиков за сырье такие ставки могут резко снижаться. Особенно сильно на мировой рынок повлияло масштабное расширение медеплавильных мощностей в Китае за счет государственной поддержки (преимущества в масштабе, капитальных и операционных затратах, возрасте оборудования и энергоэффективности и др.).

По данным Международного энергетического агентства, с 2005 года на Китай пришлось более 90% прироста мировых медеплавильных мощностей, а его доля к 2025 году достигла около половины мирового объема. В результате рост переработки существенно опередил предложение концентрата, усилив конкуренцию заводов за сырье и давление на ставки TC/RC.

Это, однако, не означает исчезновения физических расходов металлургического предприятия. Электроэнергия, ремонт, персонал, экологическая инфраструктура и оборудование продолжают иметь стоимость независимо от мировой конъюнктуры. Поэтому международные показатели необходимо учитывать, но механически переносить их на экономику конкретного казахстанского производства было бы упрощением. Айбар Олжаев

Интересы добычи тоже должны быть защищены

Производитель концентрата должен понимать, за что он платит, иметь прозрачные правила доступа к перерабатывающим мощностям и возможность планировать свои расходы на длительный период, продолжил спикер. Именно поэтому обсуждение методики необходимо. Замечания участников рынка позволяют проверить предлагаемый механизм на устойчивость до его окончательного утверждения.

Но наличие дискуссии вокруг отдельных параметров не означает ошибочности самого подхода. Наоборот, задача Министерства сейчас заключается в том, чтобы найти баланс между двумя экономически обоснованными интересами: сохранить конкурентоспособность добычи и одновременно создать условия для развития внутренней переработки.

Казахстану нужен собственный баланс

В конечном счете спор вокруг методики – это не спор о том, кому достанется несколько дополнительных долларов с тонны концентрата. Это вопрос промышленной модели страны.

Если Казахстан намерен двигаться от экспорта сырья к продукции более высоких переделов, необходимо создавать экономические условия для появления и модернизации перерабатывающих производств. Но эти условия должны быть прозрачными, понятными и одинаково предсказуемыми для производителей сырья и переработчиков. Айбар Олжаев

Поэтому сам факт появления единой методики выглядит логичным шагом. Задачей министерства и участников рынка является настройка методики таким образом, чтобы она не превращалась ни в скрытое субсидирование отдельных предприятий, ни в механизм, при котором внутренняя переработка экономически невозможна.

Без понятного механизма, который связывает экономику переработки с модернизацией и созданием новых мощностей, курс на высокие переделы рискует остаться декларацией. Если Казахстан хочет последовательно сокращать зависимость от экспорта сырья и продукции первичной переработки, стране нужны долгосрочные правила, делающие внутреннюю переработку экономически устойчивой и инвестиционно привлекательной. Именно в этом – стратегический смысл Методики. Айбар Олжаев

Сильная промышленная политика начинается именно там, где государство не выбирает победителя, а создает правила, при которых инвестиции в следующий производственный передел становятся экономически возможными внутри страны.