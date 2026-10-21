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Экономика и бизнес

Какие вопросы будет решать представитель таможенной службы Казахстана в Узбекистане

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:58 Фото: primeminister.kz
Министр финансов Мади Такиев на брифинге в Курултае 21 октября 2026 года рассказал, что даст открытие представительства таможенной службы Казахстана в соседнем Узбекистане, передает корреспондент Zakon.kz.

Такиев отметил, что есть постановление правительства, которое позволяет командировать сотрудников государственных органов в Министерство иностранных дел для работы в странах, где действуют наши представительства.

По его словам, такие сотрудники уже работают в Беларуси – один представитель, России – четыре, Китае – три, Южной Корее – один и Турции – один.

"Теперь будет представитель и в Узбекистане. Мы видим, что товарооборот с этой страной растет, поэтому там нужен сотрудник таможенных органов для методологического сопровождения. Он будет работать в посольстве. Отдельный офис для него не предусмотрен: сотрудник будет прикомандирован к Министерству иностранных дел", – пояснил глава Минфина.

Главная задача представителя, по его словам, наладить тесное взаимодействие с коллегами в Узбекистане.

"Если возникнут заторы (в пунктах пропуска. – Прим. ред.) или другие проблемы, он сможет оперативно связаться с ними и помочь решить вопрос. Причины затруднений могут быть разными: дело не всегда в работе таможни или пункта пропуска. Например, движение может быть ограничено из-за перекрытия дороги или погодных условий. Представитель сможет быстро передавать информацию предпринимателям. Это ускорит взаимодействие по сравнению с нынешним порядком", – считает Такиев.

Ранее депутаты Курултая одобрили в двух чтениях законопроект "О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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