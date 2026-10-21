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Общество

Довести товарооборот с Узбекистаном до 10 млрд долларов планируют в Минфине

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:44 Фото: pixabay
Министр финансов Мади Такиев 21 октября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, между странами и так активно развивается торговое сотрудничество.

"У нас активный товарооборот с Узбекистаном. По итогам прошлого года мы достигли отметки в 4,7 млрд долларов. В этом году за 9 месяцев мы достигли отметки в 3,7 млрд долларов, товарооборот вырос на 29%. Но задача стоит довести его до 10 млрд в ближайшее время", – сказал Мади Такиев.

Он подчеркнул, что в этих целях было подписано таможенное соглашение.

"Для этого мы подписали соглашение об открытии представительства. Оно будет оказывать практическую и теоретическую помощь нашим и иностранным предпринимателям, чтобы помочь увеличить товарооборот. К примеру, чтобы товар не стоял на границе, и другие вопросы будут решаться с коллегами из Узбекистана", – заключил Мади Такиев.

Ранее мы писали, что представительство таможенной службы Казахстана откроют в Узбекистане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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