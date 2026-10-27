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Экономика и бизнес

БЦК внедряет цифровой тенге в финансирование бизнеса

Банк ЦентрКредит , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 10:00 Фото: Банк ЦентрКредит
Банк ЦентрКредит развивает применение цифрового тенге в кредитовании предпринимателей, объединяя доступ к льготному финансированию с современными механизмами контроля целевого использования средств.

Такой подход открывает новые возможности для реализации инвестиционных проектов, повышает прозрачность финансовых операций и способствует эффективному использованию ресурсов, направляемых на развитие экономики Казахстана.

Одним из практических направлений применения цифрового тенге стало кредитование бизнеса в рамках государственной программы "Өрлеу", реализуемой при поддержке Фонда развития предпринимательства "Даму". Для предпринимателей такой подход означает возможность сочетать долгосрочное финансирование с современными цифровыми расчетами. Для государства и институтов развития – дополнительные возможности повышения адресности и эффективности финансовой поддержки.

Примером стало финансирование строительства гостиничного комплекса в Алматы. Проект направлен на развитие туристической инфраструктуры города и расширение возможностей для индустрии гостеприимства. Часть кредитных средств была предоставлена с использованием цифрового тенге и направлена непосредственно поставщику в соответствии с целями финансирования.

Системный подход к развитию финансовых технологий

Для Банка ЦентрКредит применение цифрового тенге является частью более широкого подхода к развитию современных банковских решений для бизнеса.

Мы рассматриваем цифровой тенге не просто как новый способ проведения платежей, а как инструмент, способный изменить подход к финансированию инвестиционных проектов. Для нас принципиально важно, чтобы финансовая поддержка бизнеса сопровождалась прозрачными и понятными механизмами использования средств. Это особенно актуально для проектов, реализуемых с участием государственных институтов развития. Нам важно последовательно внедрять решения, которые объединяют интересы предпринимателей, финансовых организаций и государства, создавая надежную основу для долгосрочного экономического роста, – отметил Нурлан Шегебаев, вице-президент Банка ЦентрКредит.

Доступное финансирование для развития бизнеса

По программе "Өрлеу" предпринимателям доступно инвестиционное финансирование на сумму до 7 млрд тенге сроком до 10 лет по фиксированной ставке 12,6% годовых. Сохранение ставки на протяжении всего срока кредитования позволяет бизнесу планировать финансовую нагрузку и сосредоточиться на реализации проектов.

Для Фонда "Даму" важно не только расширять доступ предпринимателей к финансированию, но и внедрять современные и прозрачные механизмы государственной поддержки. Использование цифрового тенге в программе "Өрлеу" позволяет обеспечить целевое направление средств, повысить прозрачность финансирования и эффективность контроля за их использованием. Особенно важно, что такие инструменты применяются для реализации инвестиционных проектов в перспективных для экономики отраслях. Туризм одно из таких направлений. Развитие туристической инфраструктуры создает спрос на услуги малого и среднего бизнеса, формирует новые рабочие места, стимулирует развитие сферы сервиса, торговли, транспорта и других смежных отраслей, – сказал Арсен Мустафин, заместитель председателя правления Фонда "Даму.

Технологии, которые работают на доверие

Банк ЦентрКредит намерен продолжать развитие практических решений с использованием цифрового тенге, уделяя особое внимание потребностям предпринимателей и задачам повышения эффективности финансирования инвестиционных проектов.

Предприниматели могут открыть цифровой счет для цифрового тенге через интернет-банкинг BCC Business. Для подключения необходимо подписать заявление на открытие. Цифровой счет открывается в течение рабочего дня, а реквизиты формируются автоматически после активации.

Универсальная банковская лицензия № 1.1.856.145 от 05.08.2026 г., выданная АРРФР

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Айсулу Омарова
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