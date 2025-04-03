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Экономика и бизнес

В Казахстане запустили пилотные проекты для контроля над расходами и НДС

совещание, обсуждения, Бектенов, правительство, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 14:25 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня, 3 апреля 2025 года, провел совещание по внедрению цифрового тенге и механизмов контроля за целевым использованием бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы главы правительства, на совещании была рассмотрена текущая ситуация и дальнейшие планы развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, реализации проектов, направленных на обеспечение прослеживаемости и повышения эффективности расходования бюджетных средств посредством цифрового тенге.

К примеру, подходы к развитию ключевых компонентов финансовой инфраструктуры – межбанковской системы платежных карточек, Open API, Антифрод-центру, цифровому тенге – представил советник председателя Национального банка Бинур Жаленов.

По его словам, на сегодня системами банка обрабатываются 90% всего платежного оборота в стране и порядка 30 млн запросов на цифровую биометрическую идентификацию. Объем своевременно заблокированных Антифрод-центром незаконных транзакций составил 2 млрд тенге, всего выявлено свыше 36 тыс. таких инцидентов.

К технологической платформе подключены 108 организаций, включая все банки второго уровня, крупные платежные организации и МФО. Также в июле 2025 года совместно с банками второго уровня планируется запуск сервиса межбанковских платежей по QR.

Кроме того, участники обсудили ход реализации пилотного проекта с использованием цифрового тенге, запущенного в 2024 году в целях прослеживаемости расходования государственных средств.

Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали сообщил, что проект апробируется в наиболее подверженных коррупции сферах.

Всего на сегодня эмитировано порядка 250 млрд цифровых тенге.

Разработчиками предусмотрена привязка уникальных цифровых меток к каждой денежной единице, что позволяет отслеживать их использование на всех этапах – от выделения до полного освоения средств.

Еще на базе цифрового тенге запущен пилотный проект "Цифровой НДС" для повышения эффективности администрирования и ускорения процедуры возврата НДС.

Премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего масштабирования Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, а также более широкого использования цифрового тенге, что обеспечит серьезную экономию бюджетных средств.

"Нужно обратить обязательное внимание на то, чтобы внедрение цифрового тенге помогало в реинжиниринге процессов по финансированию с учетом новых реалий. Бизнес-процессы должны меняться и становиться более прозрачными. В отношении предпринимателей нужно руководствоваться таким постулатом: работаешь с бюджетными деньгами – будь добр раскрыть полностью, куда ты их тратишь, показать всю цепочку поставщиков, подрядчиков, субподрядчиков. Необходимо расширять пилотирование цифрового тенге".Олжас Бектенов

По итогам совещания министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, промышленности и строительства, национальной экономики будут проработаны поправки в законодательство, регулирующие применение новых цифровых инструментов, а также разработку методологии программирования электронных денег.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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