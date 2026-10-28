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#Послание Токаева – 2026
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Экономика и бизнес

Президент: Нужно определить организацию, которая будет системно заниматься инвестициями

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:02 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана высказался о важности пересмотра работы по привлечению инвестиций в страну, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что в мире усиливается конкуренция за инвестиции и чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо оперативно принимать решения и действовать быстро. Между тем, по его словам, в стране отсутствует последовательность в системе привлечения инвесторов и оказания им всесторонней поддержки.

"Каждое ведомство или отдельное лицо действует так, как считает нужным. В результате не хватает комплексного подхода, согласованности и профессиональных знаний. Поэтому необходимо совершенствовать единую систему, которая позволит централизованно управлять работой по привлечению инвестиций. На мой взгляд, нужно определить организацию, которая будет системно заниматься инвестициями. В настоящее время в этом направлении нет выстроенной системы. Ряд государственных органов наделен одинаковыми полномочиями. В нынешних условиях такой подход не отвечает требованиям времени и безнадежно устарел", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что эту работу можно было бы поручить холдингу "Байтерек", чтобы они более активно занимались вопросами инвестиций. При этом Министерство национальной экономики и Министерство иностранных дел продолжат выполнять часть своих полномочий, связанных с инвестициями.

Ранее глава государства поручил навести порядок в сфере автомобильных грузоперевозок.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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