Президент поручил рассмотреть предложение о создании государственного стратегического резерва урана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана поручил создать государственный стратегический резерв урана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по итогам всенародного референдума было принято решение по строительству АЭС, причем сразу нескольких станций.

"Уже сейчас надо подумать о том, как мы будем обеспечивать их урановым сырьем, скажем, через 50 лет и далее. Считаю достойным серьезного рассмотрения предложение о создании государственного стратегического резерва урана, что позволит закрыть потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие", – сказал Токаев.

По его словам, важно задействовать зарубежных партнеров, участвующих в строительстве АЭС, в создании высокотехнологичных производств в Казахстане, передаче компетенций в области ядерной энергетики, подготовке отечественных специалистов-атомщиков.

"Такие предложения поступают от российских и китайских компаний", – отметил президент.

Ранее Токаев озвучил ряд поручений в сфере строительства энергообъектов.