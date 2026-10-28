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#Послание Токаева – 2026
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#Гордость Казахстана
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Общество

Токаев поручил навести порядок в сфере автомобильных грузоперевозок

Развязка, развязки, дорожная развязка, дорожные развязки, улица, улицы, дорога, дороги, машина, автомобиль, машины, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:49 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость дальнейшего развития транзитного потенциала страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что необходимо создать современную, высокоразвитую единую сеть железных и автомобильных дорог, которая свяжет все регионы Казахстана и укрепит транзитный потенциал страны. Эту задачу он назвал стратегической.

"Объем грузоперевозок через Казахстан ежегодно увеличивается. Следовательно, перед нами по-прежнему стоит задача дальнейшего улучшения дорожной инфраструктуры. Особенно актуален этот вопрос для северных регионов. Поэтому следующим шагом должна стать модернизация автотрассы "Кокшетау – Петропавловск", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Необходимо, по его словам, оказывать поддержку отечественным предпринимателям, занимающимся автомобильными грузоперевозками.

"Пришло время навести порядок и в этой сфере. Правительство примет соответствующие меры. Главная цель – укрепить потенциал дорожной инфраструктуры страны и повысить доходы наших граждан", – подчеркнул глава государства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил потенциал логистических возможностей страны.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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