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Экономика и бизнес

Токаев: Налоговый кодекс – это не догма, и он не должен быть оторван от реальности

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:13 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в ежегодном Послании народу Казахстана поручил правительству пересмотреть отдельные нормы нового Налогового кодекса, которые создают трудности для бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев назвал следующим приоритетом совершенствование налоговой политики.

"Новый Налоговый кодекс заложил основу для комплексной перезагрузки всей системы. Однако столь масштабная реформа неизбежно выявляет вопросы, которые сложно предусмотреть на этапе разработки. Как следствие, бизнес сталкивается с трудностями при применении отдельных норм. Налоговый кодекс – это не догма, не священное писание, и он не должен быть оторван от реальности. Поэтому надо устранить противоречия, исключить неоднозначное толкование норм, убрать перекосы и излишнюю нагрузку на предпринимателей", – сообщил глава государства.

Президент подчеркнул, что налоговая система не должна лишать бизнес стимулов к развитию, препятствовать привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

"Поэтому правительству необходимо прислушаться к бизнесу и разработать пакет точечных изменений в налоговое законодательство. Сделать это нужно абсолютно выверенно, чтобы каждый раз не менять правила поведения предпринимателей. Наше законодательство настолько громоздкое, сложное для понимания, что стало настоящей головной болью для предпринимателей", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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