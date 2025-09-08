#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Общество

Токаев попросил депутатов оказать содействие со Строительным кодексом

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:04 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, поручил принять до конца года Строительный кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что особое внимание предстоит уделить сфере жилищного строительства, которая в последние годы демонстрирует высокие темпы роста.

"В 2022 году было введено в строй 19 млн квадратных метров жилья. В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта. Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс.

"Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Онлайн-трансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь, текстовую – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Общество
13:05, Сегодня
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев
Общество
12:44, Сегодня
Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев
Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев
Общество
12:41, Сегодня
Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: