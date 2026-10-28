Подтачивает благополучие наших граждан: Токаев поручил сдерживать и снижать инфляцию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана поручил правительству и Нацбанку проводить взвешенную и тщательно продуманную макроэкономическую политику, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент напомнил, что в последние годы правительство полностью пересмотрело бюджетную и налоговую системы. Однако, по его словам, эффективность государственной политики оценивается прежде всего по уровню благосостояния и экономической активности граждан.

"Наша важнейшая цель – повышение доходов населения. Для этого в первую очередь необходимо системно бороться с инфляцией. Инфляция – это, образно говоря, безмолвный враг, который изо дня в день подтачивает благополучие наших граждан. Темпы роста цен несколько замедлились. Тем не менее уровень инфляции по-прежнему остается высоким. Поэтому прежде всего правительству и Национальному банку необходимо работать сообща и слаженно. Нужно сдерживать инфляцию и добиваться ее снижения. Это важнейшая задача", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил правительству проводить максимально взвешенную бюджетную и налоговую политику и создавать благоприятные условия для укрепления производственного потенциала экономики и повышения производительности бизнеса.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить введение с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки МСБ.