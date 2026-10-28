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#Послание Токаева – 2026
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Экономика и ТШО
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Экономика и бизнес

Подтачивает благополучие наших граждан: Токаев поручил сдерживать и снижать инфляцию

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:13 Фото: pexels
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана поручил правительству и Нацбанку проводить взвешенную и тщательно продуманную макроэкономическую политику, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент напомнил, что в последние годы правительство полностью пересмотрело бюджетную и налоговую системы. Однако, по его словам, эффективность государственной политики оценивается прежде всего по уровню благосостояния и экономической активности граждан.

"Наша важнейшая цель – повышение доходов населения. Для этого в первую очередь необходимо системно бороться с инфляцией. Инфляция – это, образно говоря, безмолвный враг, который изо дня в день подтачивает благополучие наших граждан. Темпы роста цен несколько замедлились. Тем не менее уровень инфляции по-прежнему остается высоким. Поэтому прежде всего правительству и Национальному банку необходимо работать сообща и слаженно. Нужно сдерживать инфляцию и добиваться ее снижения. Это важнейшая задача", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил правительству проводить максимально взвешенную бюджетную и налоговую политику и создавать благоприятные условия для укрепления производственного потенциала экономики и повышения производительности бизнеса.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить введение с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки МСБ.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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